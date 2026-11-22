Alisson (34 de ani) va intra în ultimele luni de contract cu Liverpool, iar în ultima vreme s-a vorbit tot mai mult despre posibilitatea ca acesta să revină în Italia. După Juventus, se pare că acum a intrat ”pe fir” și Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu.

Cristi Chivu îl vrea pe Alisson la Inter Milano!

Itaienii de la Tuttosport au anunțat că portarul brazilian, unul dintre cei mai importanți jucători din istoria lui Liverpool, este în cărți pentru un transfer pe ”Meazza”. Pentru Inter, această mutare ar putea fi tentantă, ținând cont de situația contractuală a lui Alisson.

Până să ia o decizie cu privire la Alisson, cei de la Inter vor să evalueze prestațiile lui Josep Martinez până la începutul perioadei de mercato din iarnă. Pe lângă acesta, campioana Italiei îl mai are și pe Ivan Provedel (32 de ani), cel care a fost titular incontestabil la Lazio până anul trecut.

Alisson cunoaște foarte bine campionatul Italiei, acolo unde a mai evoluat pentru AS Roma între 2016 și 2018. Brazilianul a fost unul dintre cei mai importanți jucători din echipa ”sudată” de Jurgen Klopp pe Anfield, contribuind decisiv la două titluri în Premier League, dar și la Liga Campionilor câștigată în 2019.