Gică Hagi a explicat cum a ales echipa de start pentru meciul cu Suedia: surpriza Ianis Hagi

Gică Hagi a explicat cum a ales echipa de start pentru meciul cu Suedia: surpriza Ianis Hagi Nations League
SPORT.RO
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Gică Hagi a surprins din nou cu echipa de start pentru meciul cu Suedia.

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Partida România - Suedia, din runda a 4-a a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va avea loc luni, de la ora 21:45 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

România vine după trei înfrângeri consecutive în această grupă, ultima fiind și cea mai clară, 0-6 în deplasarea cu Polonia.

Gică Hagi înaintea meciului cu Suedia: „V-am spus de la început”

Selecționerul naționalei României a vorbit despre echipa de start pentru meciul cu Suedia și a explicat de ce a operat mai multe modificări în primul '11'.

Gică Hagi a spus că și-a dorit jucători cât mai proaspeți pentru ca echipa națională să arate cât mai bine din punct de vedere fizic. 

„E un meci acasă, ştim ce a fost înainte, vrem să facem un meci bun şi să câştigăm. Trebuie să fim încrezători, să credem în tot ce facem şi să jucăm mult mai bine. E clar că la echipa naţională, la nivelul acesta, trebuie să ai încredere şi să fii convins de ce faci.

Mental trebuie să fii bine, e nivelul cel mai înalt. E bine că avem suporterii, va fi o energie pozitivă pentru noi şi pentru jucători, în special. Cred că vom face un meci bun.

(N.r. De ce aţi schimbat din nou portarul? Tănase e vârf) Am avut patru meciuri, v-am spus de la început că vom face în aşa fel încât să stăm bine din punct de vedere fizic, fotbalul în Europa are un anumit ritm, trebuie să fim la un anumit nivel, vom încerca şi vedem”, a declarat Gică Hagi, conform as.ro.

Surprize uriașe în primul ”11” ales de Gică Hagi pentru România - Suedia + ce se întâmplă cu Ianis

Pentru partida din această seară, Gheorghe Hagi l-a păstrat pe Otto Hindrich în poartă. Pe linia de fund vor fi Andrei Rațiu, Andrei Coubiș, Matei Ilie și Nicușor Bancu. Răzvan Marin și Vlad Dragomir vor fi închizătorii, iar Dennis Man, Nicolae Stanciu și Darius Olaru vor sta în spatele vârfului împins Florin Tănase.

Ianis Hagi, titular cu Polonia și la Solna cu Suedia, va fi pe bancă la București. Cel mai probabil, el va fi introdus pe parcurs de selecționerul Hagi. Radu Drăgușin a fost eliminat cu Polonia, deci e în afara lotului, în timp ce Virgil Ghiță a primit un ”galben” și nu va putea, de asemenea, participa în meciul cu Suedia din cauza cumulului de avertismente.

Echipele de start

România: Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu, Olaru - Fl. Tănase; Rezerve: I. Radu, Cojocaru, Eissat, T. Băluță, Cicâldău, Mihăilă, I. Hagi, Opruț, Screciu, Cîrjan, Moruțan, Strata; Selecționer: Gică Hagi

Suedia: Johansson - Beijmo, Smith, Lindelöf, Gudmundsson - Bernhardsson, Karlstrom, Bergvall, Nanasi - Zeneli, Gyokeres; Rezerve: Tornqvist, Ellborg, Svensson, Abraham, Bolin, Swdberg, Sema, Skoglund, Erikkson, Dahl, Larsson; Selecționer: Graham Potter

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