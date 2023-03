După ce am terminat Nations League cu o remiză (1-1 Finlanda) și o victorie (4-1 Bosnia și Herțegovina) și am retrogradat în al treilea eșalon valoric, iar în amicalele din noiembrie 2022 am înregistrat o înfrângere (1-2 Slovenia) și o victorie la scor (5-0 Moldova), echipa națională vrea să plece ca din pușcă în preliminariile Euro 2024.

Echipa naționala s-a reunit la Mogoșoaia

"Tricolorii" au efectuat aseară al doilea antrenament la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, în perioada premergătoare meciurilor cu Andorra (25 martie, deplasare) și Belarus (28 martie, acasă, Arena Națională). Dacă jucătorii au încercat să mențină o atmosferă mai destinsă la nivel mental, iar antrenorii secunzi și preparatorii fizici au încercat să fie relaxați în interacțiunea cu fotbaliștii, selecționerul Edi Iordănescu a fost încruntat, gânditor și concentrat pe întreaga perioadă în care presa a avut acces la ședința de pregătire.

Iordănescu a zâmbit într-un singur moment

Singurul moment în care Iordănescu a zâmbit a fost când a sunat adunarea pentru începerea antrenamentului și a remarcat reacția lentă a grupului din care făceau parte Man, Olaru, Șut și Opruț. În rest, acesta s-a plimbat nerăbdător pe tot terenul, a aranjat mingile, a urmărit mișcările de încălzire ale jucătorilor, și-a consultat gânditor notițele și a planificat cu secunzii Ionel Gane, Leontin Toader și Florin Constantinovici desfășurarea antrenamentului. Gesturile și mimica sa au lăsat de înțeles că antrenorul este foarte concentrat în perspectiva meciurilor cu Andorra și Belarus, deși mulți suporteri și oameni de fotbal consideră obținerea celor șase puncte din această acțiune o simplă formalitate.

Care sunt motivele de îngrijorare pentru Edi Iordănescu

Selecționerul are și de ce să fie îngrijorat, deși numele adversarilor nu este unul răsunător. Deja trei dintre virtualii titulari în cel puțin unul dintre aceste meciuri, Vlad Chiricheș (Cremonese), George Pușcaș (Genoa) și Mario Camora (CFR Cluj) au declarat forfait din cauza unor accidentări, ultimii doi fiind înlocuiți de Louis Munteanu (FCV Farul) și Marius Ștefănescu (Sepsi OSK). Alți doi stranieri, Valentin Mihăilă (Parma) și Denis Drăguș (Genoa), nu au putut să onoreze convocarea, deși fuseseră incluși pe lista preliminară.

De asemenea, foarte mulți jucători, aproape jumătate din lot, s-au pregătit în primele două zile doar în sala de forță sau abia au ajuns la Mogoșoaia, acuzând oboseala acumulată la echipele de club. Echipa va putea face doar două ședințe în efectiv complet, plus antrenamentul oficial care se va desfășura în Andorra.

Alte motive de îngrijorare sunt suprafața de joc de la primul meci, pe Estadi Nacional existând un gazon artificial, situație ce crește riscul de accidentări și necesită un anumit grad de adaptare. În plus, Iordănescu a fost atras recent într-o controversă fără voia sa, după ce a preferat să nu-l includă pe Ianis Hagi, abia revenit la Rangers după mai bine de un an de inactivitate, iar pentru alegerea titularilor pe mai multe posturi din primul "11", inclusiv cele de portar și atacant central, este nevoie de îndelungi analize.

Foto - Gabriel Chirea