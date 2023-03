„Pentru mine, ca manager, înseamnă că nu e important pentru Edi Iordănescu!” Gică Hagi își susține opinia după declarațiile selecționerului 

Campionatele iau pauză în următoarea perioadă, jucătorii urmând să se alăture echipelor naționale. România începe campania de calificare la EURO 2024 cu „dubla” cu Andorra și Belarus din preliminarii. Edward Iordănescu a anunțat lotul convocat pentru cele două meciuri vineri seară, însă înainte de a anunța ce jucători a convocat au existat numeroase discuții din cauza listei preliminare.

Gheorghe Hagi s-a arătat revoltat de faptul că fiul său nu s-a aflat măcar pe lista preliminară a stranierilor, în ciuda faptului că a revenit după accidentare, iar selecționerul a declarat constant că Ianis este o „piesă importantă” la națională. Edward Iordănescu a venit cu precizări în acest sens, însă „Regele” își menține poziția.

Gheorghe Hagi rămâne consecvent în subiectul „Ianis la națională”

Antrenorul Farului a vorbit după victoria echipei sale și întrebat despre subiectul pe care l-a deschis în urmă cu câteva zile a punctat că își păstrează poziția. Hagi consideră că fiul său ar fi putut fi inclus măcar pe lista preliminară.

„Nu pot, nu e treaba mea. Lăsând la o parte chestia pe care am zis-o, una de bun simț. Am atras atenția, am zis un lucru pertinent, de a fi în listă. Nu am făcut convocări. Eu am spus doar că Ianis Hagi nu e pe lista preliminară.

Dacă Ianis nu e în listă, pentru mine, ca manager, înseamnă că nu e jucător important pentru Edi Iordănescu. Eu cred că am voie să-mi zic părerea pertinentă, în afară că am jucat, sunt manager de 14 ani și pot să-mi dau cu părerea.

Întotdeauna voi fi primul cu inima și cu gândul să câștige echipa națională. Din toată inima, întotdeauna voi fi lângă ei cu un gând pozitiv, să facă performanță, să facă ceva, nu știu, să câștige. Le doresc baftă, din toată inima”, a declarat Gheorghe Hagi conform digisport.ro.

Edi Iordănescu îi dă replica lui Gică Hagi. De ce nu l-a trecut pe Ianis nici măcar pe lista preliminară

"Pentru mine, acesta nu este un subiect și n-ar trebui să fie nici pentru opinia publică. Mai mult decât atât, nu cred că e un început bun pentru o campanie. Echipa națională vine după o secetă de performanță și avem nevoie de liniște atât cât se poate s-o avem. Mă simt nevoie să comentez doar pentru că s-a amplificat atât de tare subiectul, e nevoie să am o anumită poziție și să clarific lucrurile. Cu mențiunea că după acest moment, pentru mine nu va mai exista acest subiect.

O iau cronologic, ca să fie clar pentru toată lumea. Când am anunțat oficial lotul lărgit, Ianis avea 64 de minute jucate în toate competițiile după 13 luni de pauză. Primul lucru pe care l-am făcut și primul jucător cu care am comunicat, exact în aceaași zi, a fost Ianis Hagi. Fac o paranteză. În toată această perioadă am ținut legătura constant cu el, cum am făcut cu toți jucătorii. Am comunicat cu el, i-am spus că din punctul nostru de vedere nu este la capacitate maximă. I-am văzut toate minutele jucate, i-am spus că are nevoie de sprijin, că suntem alături de el total, că avem încredere mare în revenirea lui, că o așteptăm cu nerăbdare.

La Glasgow este staff-ul medical care s-a ocupat de recuperarea lui, noi avem un staff medical deosebit de competitiv, dar care în patru zile e foarte greu să gestioneze și să diminueze riscurile. O formă mai mare de respect și de susținere pentru un jucător, decât să te sune selecționerul tău și să-ți dea aceste explicații, nu știu dacă poate să fie. Nu are nimeni parte de tratament special. Ianis este un jucător cu un potențial deosebit.

Merg mai departe și clarific următoarele lucruri. Era foarte ușor pentru noi să-l punem pe lotul lărgit, nu ne costa absolut nimic. Dar chiar asta i-am explicat, că nu facem decât să răscolim lucrurile, să aprindem spiritele. I-am explicat acest lucru și am considerat că e cel mai înțelept să-l lăsăm să-și continue parcursul de recuperare la echipa de club. Responsabilitatea este total a mea, deciziile îmi aparțin și este ceea ce mi-am asumat.

Îl așteptăm înapoi cu putere, sunt cel mai fericit atunci când va fi bine, din punctul meu de vedere relația mea cu Ianis este neschimbată. Și acest subiect, pentru mine, nu mai există", a spus Edi Iordănescu.