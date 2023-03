România își începe drumul către Campionatul European din 2024, contra Andorrei și Belarusului, pe 25 și 28 martie, de la 21:45, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Dan Petrescu se teme de Andorra

Înaintea duelului, Dan Petrescu (55 ani) a ținut să le reamintească lui Edward Iordănescu (44 ani) și staff-ului său că tricolorii vor avea un adversar dificil în runda inaugurală. Cu toate aceastea, antrenorul CFR-ului mizează pe calitatea fotbaliștilor din atac, pe care îi consideră jucători de clasă.

„100% va fi foarte greu. Am ajuns să zicem asta, dar trebuie să o respectăm. Nimeni să nu creadă că va fi un meci ușor! Dacă vom crede asta, nu e bine.

Cei de la națională au norocul că preparatorul nostru e acolo, știe prin ce am trecut noi, temperatura, condițiile, drumul. Adversarul pare slab, dar nu e. Va fi un meci foarte, foarte greu. Andorra poate oricând să facă o surpriză în grupă. Sper să nu fie contra României. Va fi greu să te califici dacă te încurci cu ei.

Va fi greu, dar cred că un jucător de clasă de la noi va face diferența. Mai sunt, n-aș vrea să îi numesc, s-ar interpreta. Toți cei din atac sunt de clasă. Șase puncte acum ar da un moral fantastic. Alta ar fi emulația în jurul naționalei”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă premergătoare meciului cu Rapid.

Lotul României pentru meciurile cu Andorra și Belarus

PORTARI: Florin Niță (Pardubice | Cehia, 19/0), Ionuț Radu (Auxerre | Franța, 2/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 1/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 10/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 20/2), Adrian Rus (Pisa | Italia, 17/1), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 24/2), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 3/0), Andrei Burcă (CFR Cluj, 15/0), Mario Camora (CFR Cluj, 9/0), Raul Opruț (Hermannstadt, 2/0);

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (FCSB, 9/0), Alexandru Cicâldau (Ittihad Kalba | EAU, 28/4), Marius Marin (Pisa | Italia, 8/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 9/0), Darius Olaru (FCSB, 9/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 44/2), Adrian Șut (FCSB, 0/0), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 56/11), Olimpiu Moruțan (Pisa | Italia, 5/1), Alexandru Dobre (Famalicão | Portugalia, 0/0), Dennis Man (Parma | Italia, 16/5), Octavian Popescu (FCSB, 5/0);

ATACANȚI: Florin Tănase (Al Jazira | EAU, 15/2), Denis Alibec (Farul Constanța, 27/2), George Pușcaș (Genoa | Italia, 34/10).

Gică Hagi, reacție dură după ce Ianis Hagi nu a fost convocat de Edi Iordănescu

„Eu nu vreau să intru în convocări, nu e treaba mea. Fiecare antrenor face aceste convocări. Ce am spus acum trei zile am zis pentru că se vorbea de o listă preliminară a stranierilor. Vorbim de un jucător care joacă la la unul dintre cel mai titrate cluburi din Europa, la un club foarte, foarte mare. Am zis părerea mea, nu cine joacă, dacă joacă, cât joacă. Am zis doar de o listă preliminară. Restul a fost doar diversiune, manipulare pe față. Trebuia să rămâneți doar în cadrul în care am fost eu, atât. Restul e diversiune. S-au încercat tot felul de diversiuni și de manipulare. Adevărul e că e jucător care joacă la un club foarte mare, e un jucător sănătos. Și-a revenit și joacă. E normal să joace 10-20 de minute, 30, 45. Eu vorbesc de o listă. Dacă Ianis nu a fost nici în lista aia, e grav. Eu sunt abilitat, construiesc o echipă, sunt manager de echipă.

Vă mai zic un lucru. Sunt mândru pentru că sunt tatăl lui Ianis. Eu am devenit tatăl lui Ianis, să nu uitați lucrul ăsta. Îl omiteți cu toții. Eu am fost la Rangers și mi s-a zis că eu sunt tatăl lui Ianis. Ianis e deja consacrat, are personalitate și e cineva în lume. Să nu uitați că Ianis reprezintă România în lume, așa cum a făcut-o tatăl lui. E același brand în lume. După aceea, fiecare e liber să facă ce vrea. Nici pe lista de stranieri? Înseamnă că avem jucători foarte, foarte buni, de nivel cel mai mare în lume. E greu ca Ianis să prindă lista, foarte bine.

Avem doi jucători la lot (n.r - Alibec și Băluță), suntem mândri și sperăm să ajută echipa națională, să facă rezultate foarte bine. Restul... cine e responsabil acolo și răspunde, și-o asumă. Probabil va spune de ce unul și nu altul. Atenție, eu am vorbit doar de o listă preliminară. Eu nu l-am convocat pe Ianis. Am zis doar că eu, ca manager, am simțit că Ianis nu e un jucător important pentru Edi Iordănescu. Am dreptul meu să o zic. Sunt manager și gestionez un club și o echipă de nivel foarte bun. Cred că am demonstrat că știu și am văzut un lucru care mi se pare inexplicabil. E inexplicabil să nu fie pe lista jucătorilor străini. Înseamnă că avem numai jucători care joacă la un nivel foarte înalt și îi era foarte greu să aleagă. Pe acea listă preliminară! Nu convocat, nu cât să joace”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă premergătoare meciului Farul - Sepsi.