A făcut praf naționala lui Gică Hagi: „Ne promisese că vom juca la fel ca Spania, dar am jucat precum Curacao”

Gică Hagi a pierdut al patrulea meci oficial pe banca echipei naționale a României de la revenirea sa în postura de selecționer.

România a cedat și în meciul cu Suedia, scor 0-1, într-un meci disputat pe teren propriu, din runda a 4-a din Grupa 4 a Ligii B din Nations League.

Gică Craioveanu, dezamăgit de jocul naționalei lui Gică Hagi: „Jucăm precum Curacao”

Gică Craioveanu a analizat jocul naționalei României după paza internațională în care echipa antrenată de Gică Hagi a dezamăgit.

Atacantul cu 26 de selecții în echipa națională a făcut o comparație dură între ce a promit „Regele” că vor juca „tricolorii” și ce joacă de fapt.

„Ne promisese că vom juca precum Spania, dar nu vreau să critic. Am jucat precum Curaçao, sincer. Nu am avut rezultate, nu am văzut un stil de joc definit.

Noi nu suntem, fizic, la un nivel optim. Nu putem să jucăm patru meciuri în două săptămâni, băieţii nu sunt obişnuiţi. Foarte mulţi jucători de la echipa naţională sunt rezerve la cluburi. Asta este un mare semn de întrebare.

M-am uitat la meciul cu Polonia şi îmi făceam cruce după meci că e bine că nu ne-au dat 10, pentru că intram în istorie! Încă consider că sunt jucători români buni, dar, ca echipă, ne lipseşte ceva. Ne lipseşte şi ambiţia, ambiţia care era pe timpuri.

Dacă nu îţi iese bine cu un sistem sau cu un stil de joc, cauţi şi altceva, cauţi un plan B. Noi nu am avut, din păcate, nici A, nici B de data asta. Lui Gică îi trebuie timp, e clar că îi trebuie timp, nu e uşor.

Eu sper să rămână, eu încă am încredere că vom juca precum Spania! Încă am încredere în nebunia mea! El a spus că vom juca precum Spania, dar argumente nu prea sunt, îmi pare rău să o spun. Pe mine mă doare sufletul, eu ţin cu echipa naţională, eu am refuzat cetăţenia spaniolă.

Eu zic că cea mai bună evoluţie a noastră a fost cu Edi Iordănescu. Sper să fie din nou acel grup de jucători. Când tu eşti prieten cu colegul în vestiar, eşti mai coleg şi pe teren. Asta aş vrea să se întâmple”, a declarat Gică Craioveanu, la digi sport.