A făcut praf naționala lui Gică Hagi: „Ne promisese că vom juca la fel ca Spania, dar am jucat precum Curacao”

A făcut praf naționala lui Gică Hagi: „Ne promisese că vom juca la fel ca Spania, dar am jucat precum Curacao” Nationala
SPORT.RO
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Naționala lui Gică Hagi a dezamăgit în cele patru meciuri din Nations League.

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Gică Hagi a pierdut al patrulea meci oficial pe banca echipei naționale a României de la revenirea sa în postura de selecționer.

România a cedat și în meciul cu Suedia, scor 0-1, într-un meci disputat pe teren propriu, din runda a 4-a din Grupa 4 a Ligii B din Nations League.

Gică Craioveanu, dezamăgit de jocul naționalei lui Gică Hagi: „Jucăm precum Curacao”

Gică Craioveanu a analizat jocul naționalei României după paza internațională în care echipa antrenată de Gică Hagi a dezamăgit.

Atacantul cu 26 de selecții în echipa națională a făcut o comparație dură între ce a promit „Regele” că vor juca „tricolorii” și ce joacă de fapt.

„Ne promisese că vom juca precum Spania, dar nu vreau să critic. Am jucat precum Curaçao, sincer. Nu am avut rezultate, nu am văzut un stil de joc definit.

Noi nu suntem, fizic, la un nivel optim. Nu putem să jucăm patru meciuri în două săptămâni, băieţii nu sunt obişnuiţi. Foarte mulţi jucători de la echipa naţională sunt rezerve la cluburi. Asta este un mare semn de întrebare.

M-am uitat la meciul cu Polonia şi îmi făceam cruce după meci că e bine că nu ne-au dat 10, pentru că intram în istorie! Încă consider că sunt jucători români buni, dar, ca echipă, ne lipseşte ceva. Ne lipseşte şi ambiţia, ambiţia care era pe timpuri.

Dacă nu îţi iese bine cu un sistem sau cu un stil de joc, cauţi şi altceva, cauţi un plan B. Noi nu am avut, din păcate, nici A, nici B de data asta. Lui Gică îi trebuie timp, e clar că îi trebuie timp, nu e uşor.

Eu sper să rămână, eu încă am încredere că vom juca precum Spania! Încă am încredere în nebunia mea! El a spus că vom juca precum Spania, dar argumente nu prea sunt, îmi pare rău să o spun. Pe mine mă doare sufletul, eu ţin cu echipa naţională, eu am refuzat cetăţenia spaniolă.

Eu zic că cea mai bună evoluţie a noastră a fost cu Edi Iordănescu. Sper să fie din nou acel grup de jucători. Când tu eşti prieten cu colegul în vestiar, eşti mai coleg şi pe teren. Asta aş vrea să se întâmple”, a declarat Gică Craioveanu, la digi sport.

„Renunță Gică Hagi la echipa națională?” Emil Săndoi, răspuns fără să stea pe gânduri

Mandatul lui Gică Hagi este, cel puțin pentru moment, mult sub așteptări. Selecționerul a bifat o singură victorie, în partida amicală cu Țara Galilor, ca în ultimele patru dueluri din UEFA Nations League să nu obțină niciun punct.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 7 octombrie, Cristi Pintea a purtat un dialog cu Emil Săndoi.

În contextul prezentat, fanii se întreabă dacă Gică Hagi va renunța la echipa națională după campania din Nations League. Întrebat despre acest aspect, Emil Săndoi nu a stat pe gânduri și a transmis că, după părerea sa, „Regele” va continua. Fostul selecționer de la U21 i-a luat apărarea lui Hagi, acesta susținând că jocul prestat de „tricolori”, cel puțin în „dubla” cu Suedia, a fost unul solid.

(n.r. - Îl vedeți pe Gheorghe Hagi să renunțe la echipa națională?) El a încercat ceva în perioada aceasta. E adevărat, acum nu mai sunt meciurile amicale care erau înainte. Când e vorba de echipa națională, rezultatele se uită mai greu. 

E adevărat, probabil ca nimeni nu se aștepta ca după seria aceasta să fie patru înfrângeri în dreptul echipei naționale. Cred că am fost peste Suedia, chiar dacă și ei au avut probleme de efectiv. Dacă ar fi după joc, rezultatul nu trebuia să fie cel de la final. Pot exista speranțe, iar, la cum îl știu eu pe Gică Hagi, nu cred că se pune problema să renunțe.

Am văzut declarațiile lui, nu e plăcut să pierzi patru meciuri la rând. Sunt convins că va continua! Sper ca ultimele două jocuri pe care le mai avem să arate adevărata față a echipei naționale”, a declarat Emil Săndoi la VOYO SPORT LIVE.

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