VIDEO EXCLUSIV „Renunță Gică Hagi la echipa națională?” Fostul selecționer, răspuns fără să stea pe gânduri

„Renunță Gică Hagi la echipa națională?” Fostul selecționer, răspuns fără să stea pe gânduri Nationala
SPORT.RO
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România a pierdut toate cele patru meciuri disputate în UEFA Nations League.

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Emil Sandoivoyo sport liveGica HagiEchipa Nationala
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Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele patru partide statistica arată îngrozitor: 13 goluri primite și doar trei marcate.

„Renunță Gică Hagi la echipa națională?” Emil Săndoi, răspuns fără să stea pe gânduri

Mandatul lui Gică Hagi este, cel puțin pentru moment, mult sub așteptări. Selecționerul a bifat o singură victorie, în partida amicală cu Țara Galilor, ca în ultimele patru dueluri din UEFA Nations League să nu obțină niciun punct.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 7 octombrie, Cristi Pintea a purtat un dialog cu Emil Săndoi.

În contextul prezentat, fanii se întreabă dacă Gică Hagi va renunța la echipa națională după campania din Nations League. Întrebat despre acest aspect, Emil Săndoi nu a stat pe gânduri și a transmis că, după părerea sa, „Regele” va continua. Fostul selecționer de la U21 i-a luat apărarea lui Hagi, acesta susținând că jocul prestat de „tricolori”, cel puțin în „dubla” cu Suedia, a fost unul solid.

„(n.r. - Îl vedeți pe Gheorghe Hagi să renunțe la echipa națională?) El a încercat ceva în perioada aceasta. E adevărat, acum nu mai sunt meciurile amicale care erau înainte. Când e vorba de echipa națională, rezultatele se uită mai greu. 

E adevărat, probabil ca nimeni nu se aștepta ca după seria aceasta să fie patru înfrângeri în dreptul echipei naționale. Cred că am fost peste Suedia, chiar dacă și ei au avut probleme de efectiv. Dacă ar fi după joc, rezultatul nu trebuia să fie cel de la final. Pot exista speranțe, iar, la cum îl știu eu pe Gică Hagi, nu cred că se pune problema să renunțe.

Am văzut declarațiile lui, nu e plăcut să pierzi patru meciuri la rând. Sunt convins că va continua! Sper ca ultimele două jocuri pe care le mai avem să arate adevărata față a echipei naționale”, a declarat Emil Săndoi la VOYO SPORT LIVE.

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Emil Săndoi / Foto - Gabriel Chirea
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Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie: ROMÂNIABosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie: Bosnia-Herțegovina – Suedia 1-1, Polonia – ROMÂNIA 6-0
  • Luni, 5 octombrie: Bosnia-Herțegovina – Polonia 1-0, ROMÂNIA – Suedia 0-1
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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