Invitații lui Cristian Pintea la VoyoSport Live de astăzi sunt Robert Niță și Mihai Mironică.

Emisiunea este difuzată de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1.

EXCLUSIV VOYO SPORT 1 „Diamantul” lui Gigi Becali, fantomă la echipa națională și în străinătate: „Era unul dintre cei mai buni din Superliga”

Ciprian Marica și Cristi Pulhac au fost invitații moderatorului Andrei Grecu la emisiunea VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1, iar cei trei au abordat cele mai importante subiecte legate de echipa națională, dar și din fotbalul românesc.

Cristi Pulhac a vorbit în exclusivitate la VOYO SPROT LIVE despre forma slabă pe care o traversează Darius Olaru la Royale Union Saint-Gilloise, echipă care l-a cumpărat de la FCSB în vara trecută pentru trei milioane de euro.

Fostul dinamovist este de părere că nu e de mirare că mijlocașul de 28 de ani are puțin minute la formația belgiană, pentru că nivelul Superligii este destul de slab.

„Mă gândesc, are 28 de ani (n.r. Darius Olaru), de ce mentor mai ai nevoie? E un jucător care a câștigat campionatul, care a avut meciuri în Europa. Problema e că noi nu vedem altceva, faptul că el e puțin mai bun sau mai bun față de mai mulți jucători din liga noastră, care nu este atât de bună, noi avem impresia că poate să joace la orice echipă din străinătate.

Eu cred că el nu joacă în străinătatea pentru că nu s-a adaptat acolo, chiar dacă aici era unul dintre cei mai buni jucători din Superliga. E același jucător”, a spus Cristi Pulhac, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.