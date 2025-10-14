Costin Curelea l-a înlocuit pe Musi cu Biliboc, iar în finalul meciului a dezvăluit că ar fi vorba despre o entorsă în cazul jucătorului de bandă, chiar dacă accidentarea lui a părut mai serioasă în primă fază.

Alexandru Musi s-a accidentat în urma unui fault dur comis de un jucător cipriot. Arbitrul l-a iertat de eliminare pe David Djiama, dar fotbalistul lui Dinamo a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 31.

„Eu unul m-am simțit ca acasă, dar cred că toată lumea s-a simțit așa, terenul a fost foarte bun, lumea ne-a susținut și cred că băieții au făcut un joc foarte bun.

I-am motivat, dar eu și eu motivația asta intrinsecă, iar de multe ori nu trebuie să faci nimic în plus. Și-au arătat valorare, pentru că consider că în prima dublă au fost niște emoții peste care ei au arătat că au trecut, așa putem crea grupul ăsta puternic.

Da din păcate, cred că (n.r. Musi) a făcut o entorsă ... l-am văzut cu cârje, nu cred că e atât de grav, i-am și zis 'bă, te vede lumea, zici că cine știe ce s-a întâmplat', probabil că va trebui să stea câteva zile.

Sunt mulțumit, am venit cu ideea clară să facem nouă puncte din primele trei meciuri, dar ne adaptăm. Sunt mulțumit de joc și de atitudinea pe care au arătat-o băieții și pentru că nu au dat nicio șansă adversarului în această seară”, a spus Costin Curelea pentru PRO TV.

În urma acestei victorii România U21 a făcut șapte puncte după primele trei meciuri din Grupa A de calificare.

