FOTO EXCLUSIV Costin Curelea a dezvăluit care este situația accidentării lui Musi: „L-am văzut cu cârje”

Costin Curelea a dezvăluit care este situația accidentării lui Musi: &bdquo;L-am văzut cu c&acirc;rje&rdquo; Nationala U21
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Costin Curelea a oferit informații despre accidentarea lui Alexandru Musi.

TAGS:
musicipru u21DinamoCostin CureleaRomania U21
Din articol

România a deschis scorul prin Atanas Trică, după ce atacantul a profitat de o greșeală în apărarea adversă în minutul 4.

În a doua repriză, Cipru a avut o ocazia de a egala, dar a ratat și Burnete a dublat avantajul „tricolorilor mici” și a stabilit scorul final.

Costin Curelea a explicat că accidentarea lui Musi nu este atât de gravă

Alexandru Musi s-a accidentat în urma unui fault dur comis de un jucător cipriot. Arbitrul l-a iertat de eliminare pe David Djiama, dar fotbalistul lui Dinamo a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 31.

Costin Curelea l-a înlocuit pe Musi cu Biliboc, iar în finalul meciului a dezvăluit că ar fi vorba despre o entorsă în cazul jucătorului de bandă, chiar dacă accidentarea lui a părut mai serioasă în primă fază.

Antrenorul a fost ironic în legătură cu faptul că jucătorul a folosit cârjele imediat după ce a fost schimbat.

  • Screenshot 2025 10 14 220111
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Eu unul m-am simțit ca acasă, dar cred că toată lumea s-a simțit așa, terenul a fost foarte bun, lumea ne-a susținut și cred că băieții au făcut un joc foarte bun.

I-am motivat, dar eu și eu motivația asta intrinsecă, iar de multe ori nu trebuie să faci nimic în plus. Și-au arătat valorare, pentru că consider că în prima dublă au fost niște emoții peste care ei au arătat că au trecut, așa putem crea grupul ăsta puternic.

Da din păcate, cred că (n.r. Musi) a făcut o entorsă ... l-am văzut cu cârje, nu cred că e atât de grav, i-am și zis 'bă, te vede lumea, zici că cine știe ce s-a întâmplat', probabil că va trebui să stea câteva zile.

Sunt mulțumit, am venit cu ideea clară să facem nouă puncte din primele trei meciuri, dar ne adaptăm. Sunt mulțumit de joc și de atitudinea pe care au arătat-o băieții și pentru că nu au dat nicio șansă adversarului în această seară”, a spus Costin Curelea pentru PRO TV.

În urma acestei victorii România U21 a făcut șapte puncte după primele trei meciuri din Grupa A de calificare.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bătrânii din București cu pensii ca în Galați. Topul pensiilor medii din Capitală, pe sectoare
Bătr&acirc;nii din București cu pensii ca &icirc;n Galați. Topul pensiilor medii din Capitală, pe sectoare
ARTICOLE PE SUBIECT
Imagini &icirc;ngrijorătoare pentru Dinamo! Cum a fost surprins Alexandru Musi după accidentarea din Rom&acirc;nia U21 &ndash; Cipru 21
Imagini îngrijorătoare pentru Dinamo! Cum a fost surprins Alexandru Musi după accidentarea din România U21 – Cipru 21
Dinamo tremură: Musi a fost scos de pe teren pe targă &icirc;n Rom&acirc;nia U21 &ndash; Cipru U21
Dinamo tremură: Musi a fost scos de pe teren pe targă în România U21 – Cipru U21
Rom&acirc;nia U21 - Serbia U21 a fost pe VOYO și Pro Arena! Necaz pe final după ce au intrat &rdquo;greii&rdquo; Musi, Cristi Mihai și Burnete
România U21 - Serbia U21 a fost pe VOYO și Pro Arena! Necaz pe final după ce au intrat ”greii” Musi, Cristi Mihai și Burnete
ULTIMELE STIRI
Sigur e om? Cristiano Ronaldo a dobor&acirc;t un nou record la 40 de ani
Sigur e om? Cristiano Ronaldo a doborât un nou record la 40 de ani
Qatar - Emiratele Arabe Unite 2-1! Selecționata lui Cosmin Olăroiu a ratat calificarea directă la Cupa Mondială
Qatar - Emiratele Arabe Unite 2-1! Selecționata lui Cosmin Olăroiu a ratat calificarea directă la Cupa Mondială
Tricolorul absent din Rom&acirc;nia &ndash; Austria a anunțat c&acirc;nd revine: &rdquo;Sunt pe drumul cel bun!&rdquo;
Tricolorul absent din România – Austria a anunțat când revine: ”Sunt pe drumul cel bun!”
Un fotbalist de la FCSB s-a calificat la Cupa Mondială! Tun financiar pentru Gigi Becali
Un fotbalist de la FCSB s-a calificat la Cupa Mondială! Tun financiar pentru Gigi Becali
Prietenul lui Zinedine Zidane l-a dat de gol! Unde semnează starul francez
Prietenul lui Zinedine Zidane l-a dat de gol! Unde semnează starul francez
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Unde a fost surprins Cristi Balaj cu două zile &icirc;nainte să demisioneze de la CFR Cluj

Unde a fost surprins Cristi Balaj cu două zile înainte să demisioneze de la CFR Cluj

Gigi Becali, tun de 100.000.000 &euro;! A aflat valoarea loviturii financiare după incidentul de la baza sportivă

Gigi Becali, tun de 100.000.000 €! A aflat valoarea loviturii financiare după incidentul de la baza sportivă

Gigi Becali vrea un jucător &rdquo;OUT&rdquo; din primul 11 al Rom&acirc;niei! &Icirc;n vară, l-a dorit la FCSB

Gigi Becali vrea un jucător ”OUT” din primul 11 al României! În vară, l-a dorit la FCSB

Gata cu gluma! Olăroiu pune piciorul &icirc;n prag &icirc;naintea meciului de Mondial: Vrem echitate!

Gata cu gluma! Olăroiu pune piciorul în prag înaintea meciului de Mondial: "Vrem echitate!"

Vești proaste pentru FCSB! C&acirc;t poate lipsi Mihai Popescu după ce s-a accidentat &icirc;n meciul cu Austria

Vești proaste pentru FCSB! Cât poate lipsi Mihai Popescu după ce s-a accidentat în meciul cu Austria

Marian Iancu, atac dur la adresa lui Mircea Lucescu

Marian Iancu, atac dur la adresa lui Mircea Lucescu



Recomandarile redactiei
Tricolorul absent din Rom&acirc;nia &ndash; Austria a anunțat c&acirc;nd revine: &rdquo;Sunt pe drumul cel bun!&rdquo;
Tricolorul absent din România – Austria a anunțat când revine: ”Sunt pe drumul cel bun!”
Sigur e om? Cristiano Ronaldo a dobor&acirc;t un nou record la 40 de ani
Sigur e om? Cristiano Ronaldo a doborât un nou record la 40 de ani
Un fotbalist de la FCSB s-a calificat la Cupa Mondială! Tun financiar pentru Gigi Becali
Un fotbalist de la FCSB s-a calificat la Cupa Mondială! Tun financiar pentru Gigi Becali
Qatar - Emiratele Arabe Unite 2-1! Selecționata lui Cosmin Olăroiu a ratat calificarea directă la Cupa Mondială
Qatar - Emiratele Arabe Unite 2-1! Selecționata lui Cosmin Olăroiu a ratat calificarea directă la Cupa Mondială
Edi Iordănescu i-a oferit soluții lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Bosnia: &rdquo;&Icirc;mi place foarte mult!&rdquo;
Edi Iordănescu i-a oferit soluții lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Bosnia: ”Îmi place foarte mult!”
Alte subiecte de interes
Cristi Borcea o felicită pe Dinamo pentru schimbul Musi-Politic, apoi aruncă bomba: &rdquo;Nu o duce mult!&rdquo;
Cristi Borcea o felicită pe Dinamo pentru schimbul Musi-Politic, apoi aruncă bomba: ”Nu o duce mult!”
Marele minus al FCSB-ului &icirc;n lupta pentru titlu. Campioana părea blindată , dar a dat de probleme exact c&acirc;nd nu trebuia
Marele minus al FCSB-ului în lupta pentru titlu. Campioana părea "blindată", dar a dat de probleme exact când nu trebuia
Unde a fost văzut Louis Munteanu la două zile după victoria Rom&acirc;niei cu Austria
Unde a fost văzut Louis Munteanu la două zile după victoria României cu Austria
Dinamo tremură: Musi a fost scos de pe teren pe targă &icirc;n Rom&acirc;nia U21 &ndash; Cipru U21
Dinamo tremură: Musi a fost scos de pe teren pe targă în România U21 – Cipru U21
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
CITESTE SI
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei

stirileprotv Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Nicio hotăr&acirc;re finală &icirc;n Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

stirileprotv Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Experți cu banii privatului. Discuții intense &icirc;n coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

stirileprotv Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!