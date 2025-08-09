FCSB i-a virat lui Dinamo un milion de euro și l-a cedat pe Alexandru Musi pentru Dennis Politic, fotbalistul care a bifat evoluții consistente la echipa ”câinilor”, dar care are o mare problemă pentru un fotbalist: se accidentează des.



Până acum, s-a putut observa că Dinamo a ieșit cu un câștig mult mai mare față de FCSB. Musi a și înscris în derby-ul cu roș-albaștrii din etapa #4, încheiat 4-3 pentru gruparea dinamovistă, în timp ce Politic a fost mai mult absent în jocurile roș-albaștrilor.



Cristi Borcea o felicită pe Dinamo pentru schimbul Musi-Politic, apoi aruncă bomba: ”Nu o duce mult!”



Cristi Borcea, fost patron la Dinamo, susține că Dinamo a făcut o mega-afacere cu acel milion de euro + Alexandru Musi pentru Dennis Politic. Cât despre noul jucător de la FCSB, Borcea consideră că nu va rezista mult la campioana României.



Afaceristul pune accent pe presiunile lui Gigi Becali, care deseori apare la TV și nu se ferește de cuvinte niciodată la adresa jucătorilor săi, dacă ceva nu îl mulțumește.



”Am și spus că Dinamo a făcut cea mai tare afacere. Eu, dacă eram conducător, făceam schimbul cu Politic și Musi fără bani. Pentru asta, am spus că trebuie felicitată conducerea lui Dinamo. De milionul acela de euro să cumpere jucători, asta e cel mai important.



E un jucător bun pentru campionatul din România. După ce că se accidenta el tot timpul, la el erau probleme fizice… Cu presiunea de la FCSB, de la nașul, nu o duce mult. În viață, ca și conducător, ți se întâmplă.



Și eu am dat bani mulți și după am dat bani ca să plece de la echipă. La nașul este ceva frecvent, ceva ce se întâmplă în fiecare vară și iarnă. A avut noroc, a câștigat bani foarte mulți și a câștigat foarte bine din transferuri”, a spus Cristi Borcea, potrivit fanatik.

Dinamo, în perioada de mercato

Antrenor - Zeljko Kopic (confirmat)

Veniri - Andrei Mărginean (Sassuolo / 450.000 de euro), Nikita Stoianov (Maccabi Netanya / 450.000 de euro), Cristian Mihai (UTA Arad / 350.000 de euro), Raul Opruț ((KV Kortrijk / 200.000 de euro), Danny Armstrong (Kilmarnock / gratis), Devis Epassy (Karmiotissa / gratis), Mamoudou Karamoko (Copenhaga / gratis), Alexandru Musi (Dinamo / gratis), Kyriakou Charalampos (Apollon Limassol / gratis), Codruț Sandu (Rapid / gratis), Luca Bărbulescu (FC Augsburg U19 / gratis), Vadim Kiricenko (UTA Arad / gratis), Jordan Ikoko (Omonia Nicosia / gratis), Alexandru Tabuncic (Voința Crevedia / gratis), Yanis Găgeatu (CSU Craiova / gratis), Darius Gavrilă (Tunari / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Petru Neagu (Slobozia), Valentin Dumitrache (Afumați), Alberto Soro (Chaves), Denis Oncescu (FC Argeș), David Irimia (Metaloglobus), Andrei Ionică (Afumați), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Cristian Ionescu (Blejoi), Alexandru Serafim (Rm. Vâlcea), Godwin Udosen (Afumați), Antonio Bordușanu (Poli Iași)

Plecări - Răzvan Patriche (retras din activitate), Denis Politic (FCSB / 970.000 de euro), Patrick Olsen (Horsens / 250.000 de euro), Josue Homawoo (Standard Liege / gratis), Adnan Golubovic (FC Ballkani / gratis), Hakim Abdallah (UTA Arad / gratis), Astrit Selmani (Shaanxi Union FC / gratis), Cristian Costin (Neftchi Baku / gratis), Antonio Luna, Petru Neagu (contracte încheiate), Andrei Mărginean (Sassuolo / împrumut expirat), David Irimia, Alexandru Irimia (Metaloglobus / împrumutați), Valentin Dumitrache (Metalul Buzău / împrumutat), Alexandru Ionică, Vadym Kyrychenko, Yanis Neculai Yanis, Peter Maapia (CS Dinamo / împrumutați), Raul Rotund (Slobozia / împrumutat), Codruț Sandu (Corvinul / împrumutat)

FCSB, în perioada de mercato

Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)

Veniri - Denis Politic (Dinamo / 970.000 de euro), Andrei Gheorghiță (Poli Iași / 250.000 de euro), Denis Alibec (FCV Farul / gratis), Daniel Graovac (CFR Cluj / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Nana Antwi (Hermannstadt), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia)

Plecări - Marius Ștefănescu (Konyaspor / 300.000.de euro), Malcolm Edjouma (CFR Cluj / gratis), Alexandru Musi (Dinamo / gratis), William Baeten (contract reziliat), Jordan Gele, Malcom Edjouma, Alexandru Băluță (scoși din lot), Alexandru Maxim (FC Voluntari / împrumutat), Nana Antwi (Hermannstadt / împrumutat)

