Alexandru Musi s-a accidentat grav în meciul României U21 cu Cipru U21, disputat la Cluj, în preliminariile pentru Euro 2027.



Extrema „câinilor” a fost lovită dur de cipriotul David Djiama în minutul 28. Arbitrul a acordat doar cartonaș galben, deși faza putea fi ușor catalogată drept roșu direct.



Musi a acuzat imediat dureri puternice la gleznă, a cerut schimbare și a părăsit terenul pe targă, fiind înlocuit de Lorenzo Biliboc.



Cât poate lipsi Alexandru Musi după ce s-a accidentat la naționala U21



Potrivit informațiilor Sport.ro, diagnosticul provizoriu este o întindere moderată a ligamentelor, cu ruptură parțială, dar fără instabilitate majoră a articulației.



Un fizioterapeut consultat de Sport.ro a explicat că perioada de recuperare în astfel de cazuri variază între 2 și 6 săptămâni. Primele două săptămâni presupun repaus și tratament antiinflamator, iar revenirea completă la efort se face, de obicei, după cel puțin o lună.



Dacă diagnosticul se confirmă, Musi ar putea rata derby-ul cu Rapid și următoarele etape din Superligă: Argeș Pitești (24.10), CS Dinamo (28.10, Cupă), CFR Cluj (31.10).

