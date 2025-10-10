„Tricolorii mici” au dominat prima repriză, dar s-au văzut învinși pe final, după golul lui Kuljanin din minutul 79.



Vermeșan a trimis o dată în bară, iar El Sawy a avut două șuturi periculoase, însă lipsa de inspirație din fața porții a costat scump. În repriza secundă, Burnete, atacantul împrumutat de Lecce la Juve Stabia, a ratat cea mai bună ocazie a României.

Costin Curelea anunță o nouă convocare după eșecul României cu Serbia U21



La finalul celor 90 de minute, selecționerul Costin Curelea s-a arătat dezamăgit de rezultat. Mai mult, tehnicianul a confirmat că va face cel mai probabil o nouă convocare înaintea duelului oficial de marți, cu Cipru, din preliminariile EURO 2027, programat la Cluj.



„Nemulțumit de rezultat, dar nu cred că meritam să pierdem în seara asta. În schimb, sunt mulțumit de atitudinea băieților; s-au luptat și au încercat să scoată maximum din această partidă. Din păcate, nu am reușit. Am făcut și multe schimbări, pregătind meciul cu Cipru, iar jucătorii au fost un pic bulversați. Poate în careu, la faza golului lor, ar fi putut face mai mult. Ne pare rău, mai ales că publicul din Arad a fost, ca de obicei, cald și ne-a susținut în număr mare. Le mulțumim pe această cale fanilor că au fost alături de noi de fiecare dată când echipa națională a jucat aici.



Nu luăm în calcul alt rezultat cu Cipru decât victoria, care să ne mențină în lupta pentru obiectivul nostru, acela de a ne califica la Euro. Probabil că o parte dintre jucătorii care au evoluat astăzi vor juca și cu Cipru. În mare, am fost mulțumit de toată lumea; nu pot spune că m-a nemulțumit cineva anume.

Totuși, nici nu mi-a depășit nimeni așteptările. Poate dacă ar fi marcat cineva două sau trei goluri, aș fi spus asta. Importantă a fost atitudinea, iar noi voiam un rezultat pozitiv, în primul rând să câștigăm, pentru că asta ne-ar fi dat încredere.

Probabil că voi juca cu două vârfuri, deoarece am avut randament. Nu știu încă cine vor fi aceștia, dar sunt momente și momente. Avem doar trei atacanți deocamdată; poate mai găsim unul și putem juca și cu două vârfuri, dar nu mereu. Trebuie să ne adaptăm strategia și în funcție de adversari”, a spus Curelea, citat de ProSport.



România U21 are 4 puncte după primele două partide din Grupa A, fiind la două lungimi în spatele Finlandei și Spaniei. Duelul decisiv cu Cipru se joacă marți, de la ora 19:00, LIVE pe Pro Arena și VOYO.

