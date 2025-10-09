România U21 - Serbia U21, vineri de la 19:00, live pe Pro Arena și VOYO



Vineri, 10 octombrie, de la ora 19:00, pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad, naționala de tineret a României primește vizita Serbiei, gazdă, alături de Albania, a turneului final EURO 2027. Biletele pentru meci sunt disponibile online pe bilete.frf.ro.



Având postura de gazdă a turneului, reprezentativa U21 a Serbiei va disputa, până la debutul în competiție, meciuri de verificare. Ultimul meci oficial jucat de naționala Serbiei a avut loc în octombrie 2024, când a învins Ucraina cu 1-0 în calificările pentru EURO 2025 din Slovacia.



"Nu a fost un succes care să conteze în ecuația calificării, sârbii terminând pe locul 3 în grupa preliminară, cu 16 puncte, în spatele Angliei (25 de puncte) și a Ucrainei (24 de puncte), și în fața Irlandei de Nord, Azerbaidjanului și Luxemburgului. În precedentele preliminarii au suferit și, probabil, cel mai dur eșec din istorie, cedând cu 1-9 în fața Angliei", scrie siteul FRF.

INTERVIU cu Lorenzo Biliboc (sursa: FRF TV)

