Cum a fost surprins Musi după ce s-a accidentat în România U21 - Cipru U21

În timpul unui contraatac din minutul 28, fundașul cipriot David Djiama a avut un atac extrem de dur, cu talpa, în alunecare, pe piciorul jucătorului lui Dinamo, care s-a prăbușit pe gazon și a cerut imediat schimbare.

Musi a încercat să părăsască gazonul pe picioarele sale, însă nu a putut călca în piciorul lovit. Ulterior, jucătorul ”Câinilor Roșii” a mers la vestiare și părea că nu este vorba despre ceva grav, dar când a revenit la marginea terenului, Musi a fost surprins cu o orteză la picior și se deplasa cu ajutorul cârjelor.

