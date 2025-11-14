Cele două echipe s-au întâlnit vineri seară la Turku, pe ”Veritas Stadion”, în preliminariile Campionatului European Under-21. Rezumatul partidei - AICI.



Alexandru Musi, OUT! Ce s-a întâmplat cu fotbalistul lui Dinamo



Costin Curelea, selecționerul micilor tricolori, l-a convocat pentru ”dubla” cu Finlanda și Spania și pe fotbalistul lui Dinamo, Alexandru Musi, care se află într-o formă foarte bună la echipa ”câinilor”.



Înainte de meci însă, Federația Română de Fotbal a anunțat că Alexandru Musi a resimțit dureri la ultimul antrenament, iar staff-ul nu a forțat o eventuală accidentare mai gravă prin includerea sa în partida cu Finlanda.



Motiv pentru care Musi nu a fost inclus în lot la duelul cu Finlanda de la Turku.



”Alexandru Musi a resimțit dureri la ultimul antrenament al tricolorilor și, pentru a nu risca o accidentare mai gravă, acesta va fi menajat în partida de astăzi și nu se află în lot”, a scris FRF.



Rămâne de văzut dacă Curelea va miza pe Musi la meciul cu Spania U21 de marți seară, de la ora 19:00. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.



Echipele de start în Finlanda - România la U21

Finlanda U21: Jantunen - Ylitolva, Lotjonen, Miettinen, Naamo - Siltanen, Hyrylainen - Ruoppi, Talvitie, Soderback - Liimatta

Rezerve: Piispa, Puukko, Mentu, Helen, Pippola, Vaisto, Kujasalo, Moller, Laine

Selecționer: Mika Lehkosuo



România U21: Lefter - Strata, M. Duțu, M. Tudose, Sălceanu - R. Pop, C. Mihaim Vulturar, Boțogan, Ciubotaru - Trică

Rezerve: Răfăilă, Țuțu, Burnete, D. Pop, D. Matei, Jalade, El Sawy, Szimionaș, Biliboc

Selecționer: Costin Curelea

