Cristiano Bergodi explică înfrângerea din Gruia: „Nu suntem Barcelona”. De ce a suferit U Cluj

Andrei Cordea, replică după ce Daniel Pancu nu l-a titularizat în CFR Cluj - „U” Cluj: „Nu este genul acela”

Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern i-a premiat, sâmbătă, pe cei mai buni sportivi şi antrenori de anul trecut, în baza rezultatelor obţinute la cele mai importante competiţii internaţionale, scrie news.ro.

Ceremonia a avut loc la Complexul Sportiv de Nataţie din Otopeni, unde are loc în aceste zile Campionatul Naţional

David Popovici a fost desemnat sportivul anului 2025, iar Adrian Rădulescu a primit trofeul pentru antrenorul anului trecut, în nataţia românească.

Juniorii anului 2025: Daria Silişteanu (feminin) şi Robert Badea (masculin). Alături de cei doi au fost premiaţi şi tehnicienii Andrei Pinticanu, Luis Lăcătuş şi Iulia Becheru.

La ceremonie au fost prezenţi şi Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Camelia Potec, preşedinta Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Mondern, şi două dintre campioanele nataţiei româneşti, Anca Pătrăşcoiu şi Carmen Bunaciu.

Rezultatele obţinute în 2025 de cei trei sportivi premiaţi

David Popovici

aur la 100 m şi 200 m liber la Campionatele Mondiale de seniori de la Singapore

aur la 100 m şi 200 m liber, bronz la 50 m liber la Campionatul European de tineret de la Samorin

Daria Silişteanu

argint la 100 m spate la Campionatul Mondial de juniori de la Otopeni;

aur la 100 m spate şi bronz la 50 m spate la Campionatul European de juniori de la Samorin;

Robert Badea

bronz la 400 m mixt la Campionatul Mondial de juniori de la Otopeni;

aur la 400 m mixt şi argint la 200 m mixt la Campionatul European de juniori de la Samorin.

Alte performanţe ale sportivilor tricolori în 2025

Denis Popescu a cucerit medalia de aur la 100 m fluture şi medalia de bronz la 50 m fluture, la Campionatul European de tineret de la Samorin.

La Campionatele Mondiale de nataţie pentru seniori de la Singapore, Constantin Popovici a câştigat bronzul în întrecerea de high-diving.

La Campionatul European de juniori de la Samorin, Aissia Prisecariu a câştigat bronzul la 200 m spate.

La Festivalul European al Tineretului European, Luca Marinescu a cucerit aurul la 200 m liber, iar Cezar Stoica a câştigat argintul la 200 m mixt şi bronz la 400 m mixt.

Nu în ultimul rând, la Campionatul European de Biatlon, Triatlon şi Laser Run din Antalya, sportivii români au cucerit 17 medalii: 7 de aur, 4 de argint şi 4 de bronz.