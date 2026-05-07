David Popovici a fost profesor de sport pentru copiii cu probleme de auz. Cei mici au inventat și un semn pentru înotătorul român, multiplu medaliat cu aur la JO și Campionatele Mondiale de natație.
Popovici i-a învățat pe cei mici stilul fluture. ”Îmi place procedeul ăsta. eu zic că pot să fiu destul de bun și la fluture”, a spus David Popovici.
Popovici vrea să ia aurul la Europenele de la Paris, locul în care a devenit campion olimpic.
”De abia aștept să mă întorc la Paris, să concurez acolo, să fie tribuna plină. Știu că deja e greu să găsești bilete”, a mai spus David Popovici.
În 2025, înotătorul a obținut aur la 100 m și 200 m la Mondialele de seniori de la Singapore și aur la 100 m și 200 m liber și bronz la 50 m liber la Europeanul de tineret de la Samorim.
David Popovici, sportivul anului 2025
Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern i-a premiat, sâmbătă, pe cei mai buni sportivi şi antrenori de anul trecut, în baza rezultatelor obţinute la cele mai importante competiţii internaţionale, scrie news.ro.
Ceremonia a avut loc la Complexul Sportiv de Nataţie din Otopeni, unde are loc în aceste zile Campionatul Naţional
David Popovici a fost desemnat sportivul anului 2025, iar Adrian Rădulescu a primit trofeul pentru antrenorul anului trecut, în nataţia românească.
Juniorii anului 2025: Daria Silişteanu (feminin) şi Robert Badea (masculin). Alături de cei doi au fost premiaţi şi tehnicienii Andrei Pinticanu, Luis Lăcătuş şi Iulia Becheru.
La ceremonie au fost prezenţi şi Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Camelia Potec, preşedinta Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Mondern, şi două dintre campioanele nataţiei româneşti, Anca Pătrăşcoiu şi Carmen Bunaciu.