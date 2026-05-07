David Popovici a fost profesor de sport pentru copiii cu probleme de auz. Cei mici au inventat și un semn pentru înotătorul român, multiplu medaliat cu aur la JO și Campionatele Mondiale de natație.

Popovici i-a învățat pe cei mici stilul fluture. ”Îmi place procedeul ăsta. eu zic că pot să fiu destul de bun și la fluture”, a spus David Popovici.

Popovici vrea să ia aurul la Europenele de la Paris, locul în care a devenit campion olimpic.

”De abia aștept să mă întorc la Paris, să concurez acolo, să fie tribuna plină. Știu că deja e greu să găsești bilete”, a mai spus David Popovici.

În 2025, înotătorul a obținut aur la 100 m și 200 m la Mondialele de seniori de la Singapore și aur la 100 m și 200 m liber și bronz la 50 m liber la Europeanul de tineret de la Samorim.