CFR Cluj - U Cluj se joacă ACUM: ultima șansă la titlu pentru Pancu și ai lui

Arsenal - Newcastle 1-0, pe VOYO acum. ”Tunarii” au nevoie de un parcurs perfect pentru titlu

Manchester City - Southampton, ACUM pe VOYO: se joacă prima semifinală a Cupei Angliei

David Popovici a câştigat şi sâmbătă o medalie de aur la Campionatul Naţional pentru seniori, tineret şi juniori (bazin de 50 de metri), el impunându-se în finala la 100 m liber.

Popovici a parcurs cei 100 de metri în 47 de secunde şi 52 de sutimi.

Pe locul doi s-a clasat Patrick Dinu, cu timpul 48.01, iar pe trei a terminat Eric Andrieş, cu timpul 49.58.

Aur la 50 m, 100 m, 200 m și 4X100 m pentru David Popovici (Dinamo)

În urmă cu o zi, Popovici a făcut parte din ştafeta de 4x100 m liber a CS Dinamo, care a urcat pe prima treaptă a podiumului.

Anterior, el a câştigat şi aurul la 50 m liber şi la 200 m liber.