Înotătorul legitimat la CS Dinamo a arătat încă o dată de ce deține toate titlurile majore la 200 de metri liber: aurul olimpic în 2024, mondial în 2025 și european în 2024.

David Popovici, evoluție de star la 200 de metri liber

Popovici a încheiat cursa cu un timp de 1:45.09, devansându-și orice adversar. Eric Ștefan Andrieș (1:49.75) și Tudor Andrei Iordache (1:49:91) au completat podiumul.

La finalul întrecerii, David Popovici s-a arătat fericit pentru performanța sa.

„A fost foarte bună cursa. Sunt foarte mulțumit. Ideea e că și atunci când ai șapte adversari de talie mondială, tot cu cronometrul trebuie să înveți să te bați. Mai am 16 săptămâni până la Europene, le luăm pas cu pas, concurs cu concurs, după unul internațional la sfârșit de iunie și Europenele în august, la Paris. Sunt în grafic.

Parisul este un oraș care îmi poartă noroc, zic. Sper și de-abia aștept să mă întorc acolo.

Mie îmi place ca prima competiție din an să fie în România, e un pas foarte bun, o atmosferă cu care sunt obișnuit, îmi place să încep anul aici.

Popovici: „Iubesc să înot în aer liber”

Deși la Europene și Mondiale am doar câte două probe, am șase curse în total, așa că tocmai pentru că nu se repetă de atâtea ori cursa, trebuie să umplu cumva spațiul ăla.

Următoarea competiție, mai întâi să o terminăm pe asta, următoarea la Roma, unde am bătut recordul mondial acum doi ani. Iubesc să înot în aer liber și bazinul acela înseamnă foarte mult pentru mine.

Și la juniori tot acolo am luat aur. Nu știu dacă îmi propun acum să bat un record mondial, nu vreau să mă grăbesc. Știu că la un moment dat o să îl bat.

E primul an în care nu am Mondiale, doar Europene, așa că o luăm o idee mai ușor”, a spus David Popovici.

David Popovici, campion național și la 50 de metri liber

Ieri, David Popovici a câștigat medalia de aur la Campionatele Naționale de la Otopeni. Podiumul a fost completat de către Patrick Sebastian Dinu (CSM Constanța) cu 22:33 și Mihai Gergely (Clubul Sportiv Universitatea Cluj) cu 22:69.

Pentru David Popovici urmează proba individuală la 100 m liber de sâmbătă. Popovici va participa și la ștafetele în care este angrenat clubul Dinamo.