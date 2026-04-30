VIDEO EXCLUSIV La asta nu s-a gândit nimeni, până acum: ce vrea fostul antrenor al Simonei Halep de la David Popovici

Marcu Czentye
O idee inedită, lansată în emisiunea Poveștile Sport.ro, de primul antrenor al Simonei Halep, Firicel Tomai.

Pentru vârsta sa de numai 21 de ani, David Popovici oferă extraordinara impresie că este cunoscut de publicul larg de o viață.

A bucurat românii prin medalia de aur câștigată la Jocurile Olimpice de la Paris, în proba de 200 de metri liber, rezultat confirmat cu o medalie de bronz în proba de 100 de metri liber, în aceeași ediție a Olimpiadei de Vară.

David Popovici „a reușit fantasticul,” crede primul antrenor al Simonei Halep

David Popovici a luat sportul prin surprindere în 2022, când, la numai 17 ani, a atins un record care nu mai fusese atins în ultima jumătate de secol: acela de a câștiga aurul în aceste două probe, în cadrul Campionatelor Mondiale de Înot.

Lăudându-l pe David Popovici pentru performanțele deja obținute, primul antrenor al Simonei Halep, Firicel Tomai, crede că se cuvine ca românii să îi mulțumească acestui sportiv.

„Nu am cuvinte. A reușit fantasticul. Îl cunosc, am avut plăcerea să îl cunosc și pe antrenorul lui, un băiat foarte deștept. Nu știu ce putem să spunem, decât să îi mulțumim,” a punctat Firicel Tomai, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Fostul antrenor al Simonei Halep se gândește la potențialul sportiv uriaș al posibililor urmași ai lui David Popovici

În exclusivitate pentru Sport.ro, Firicel Tomai a adus în față o idee nemaiauzită. Tomai se gândește la potențialul uriaș, din punct de vedere sportiv, pe care îl vor avea copiii lui David Popovici, în cazul în care acesta va alege și va reuși să aibă moștenitori.

„Sperăm că și copiii lui vor face sport. Nu știu care, dar nu contează. Acest om poate să aibă copii care vor face bine orice sport. E o senzație,” a completat Firicel Tomai.

David Popovici a participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice. În 2028, când flacăra olimpică va fi dusă în California, David Popovici va avea 23 de ani și 11 luni.

