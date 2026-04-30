Pentru vârsta sa de numai 21 de ani, David Popovici oferă extraordinara impresie că este cunoscut de publicul larg de o viață.

A bucurat românii prin medalia de aur câștigată la Jocurile Olimpice de la Paris, în proba de 200 de metri liber, rezultat confirmat cu o medalie de bronz în proba de 100 de metri liber, în aceeași ediție a Olimpiadei de Vară.

David Popovici „a reușit fantasticul,” crede primul antrenor al Simonei Halep

David Popovici a luat sportul prin surprindere în 2022, când, la numai 17 ani, a atins un record care nu mai fusese atins în ultima jumătate de secol: acela de a câștiga aurul în aceste două probe, în cadrul Campionatelor Mondiale de Înot.

Lăudându-l pe David Popovici pentru performanțele deja obținute, primul antrenor al Simonei Halep, Firicel Tomai, crede că se cuvine ca românii să îi mulțumească acestui sportiv.

„Nu am cuvinte. A reușit fantasticul. Îl cunosc, am avut plăcerea să îl cunosc și pe antrenorul lui, un băiat foarte deștept. Nu știu ce putem să spunem, decât să îi mulțumim,” a punctat Firicel Tomai, în emisiunea Poveștile Sport.ro.