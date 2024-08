Reacții dure după ce adversarul lui David Popovici a fost acuzat de dopaj: ”Incompetenți și furioși”

Presa de stat din China, sportivii şi internauţii s-au mobilizat pentru a-l susţine pe campionul olimpic la înot Pan Zhanle, după ce criticii, inclusiv un fost înotător australian, au afirmat că nu a fost “omeneşte posibilă” cursa sa de record mondial la 100 de metri liber, relatează Reuters.

Pan Zhanle şi-a doborât propriul record mondial la 100 de metri liber, reducând cu 0,40 secunde marca anterioară pe care a stabilit-o la Campionatele Mondiale de la Doha, în februarie, pentru a-şi învinge rivalii, inclusiv pe australianul Kyle Chalmers şi pe David Popovici.

Pan, în vârstă de 19 ani, a terminat în 46,40 secunde şi a cucerit prima medalie de aur în nataţie a Chinei la Jocurile Olimpice de la Paris. Victoria sa a venit după ce sportivul "a efectuat programe riguroase de teste antidoping înainte şi în timpul jocurilor, fără niciun rezultat pozitiv", a precizat vineri China Daily.

Sportivul a declarat că a efectuat 21 de teste antidoping din mai până în iulie înainte de JO. "Am cooperat cu toate procedurile de testare şi am rămas încrezător că eu concurez corect şi curat", a declarat el. "Am făcut multe antrenamente aerobice şi de anduranţă pentru a-mi întări tracţiunea în ultima parte. De asemenea, am adoptat un sistem ştiinţific de monitorizare şi analiză subacvatică pentru a ne revizui tehnicile, astfel încât să ne putem antrena mai bine şi mai eficient".

Fostul înotător Brett Hawke, acum antrenor în Statele Unite, a pus la îndoială integritatea performanţei reuşite de înotătorul chinez Pan Zhanle miercuri seară în La Défense Arena, când şi-a doborât recordul mondial la 100 m liber şi a fost încoronat campion olimpic, devansându-i pe australianul Kyle Chalmers şi pe David Popovici în lupta pentru primul loc. Hawke a afirmat că acest lucru "nu este omeneşte posibil".

Comentariile lui Hawke au fost distribuite masiv pe platforma Weibo din China, un utilizator comentând: "Este atât de cool să-i vezi incompetenţi, furioşi şi rupându-şi apărarea".

"El ne laudă, spunând că poziţia este imposibilă, dar îmi pare rău, am făcut-o", a precizat altul.

Echipa chineză de înot a fost supusă unui control intens de la dezvăluirile din aprilie că 23 dintre înotătorii ţării au fost testaţi pozitiv pentru un medicament interzis pentru inimă în 2021, dar li s-a permis să concureze la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Agenţia Mondială Anti-Doping (WADA) a acceptat concluziile unei investigaţii chineze, conform căreia rezultatele au fost cauzate de contaminarea din bucătăria unui hotel, iar o revizuire independentă a susţinut gestionarea cazului de către WADA.

Un audit al World Aquatics a concluzionat că nu a existat nicio eroare de gestionare sau muşamalizare din partea organismului de conducere. Numele lui Pan nu s-a numărat printre înotătorii chinezi menţionaţi în relatările New York Times şi ale radiodifuzorului german ARD.

"Echipa chineză de înot a fost supusă mai multor teste în două săptămâni decât sportivii străini într-un an întreg", a scris ziarul chinez Global Times.

Înotătoarea chineză Zhang Yufei, care a câştigat medalia de bronz în finala feminină la 200 de metri fluture, a răspuns joi, în timpul unei conferinţe de presă, întrebărilor despre Pan.

"De ce sunt chestionaţi sportivii chinezi când înoată atât de repede? De ce nu a îndrăznit nimeni să îl pună la îndoială pe Phelps când a câştigat?", a spus ea.

