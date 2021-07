Uhrin s-a despartit in urale de fanii lui Dinamo la Cupa DDB! Imagini de senzatie. Ce au spus Muresan si Danciulescu despre Bonetti

Cupa DDB se joaca cu 32 de echipe!

Fanii din DDB au facut spectacol, iar la intalnirea cu Dusan Uhrin, cel care nu va mai fi antrenorul echipei, acestia si-au aratat recunostinta fata de el. Fostul tehnician a fost aplaudat de suporteri si luat pe sus.

La Cupa DDB participa 32 de echipe, 500 de fani, iar fiecare echipa trebuie sa achite o taxa de participare de 500 de euro. Toti banii stransi sunt indreptati catre Dinamo.

La intalnire au fost prezenti in prima parte a zilei si Iuliu Muresan si Ionel Danciulescu, cei care au vorbit despre importanta fanilor in cadrul clubului.

"Ii simt alaturi cu sufletul. M-a bucurat faptul ca am fost primit cu bucurie si cu entuziasm. Toti mi-au urat succes si sa scot Dinamo. Eu le-am zis: 'voi o scoateti si eu conduc chestia asta'. Nu rezolv eu singur, ci eu cu ajutorul lor", a spus Iuliu Muresan.

Directorul executiv a vorbit si despre noul antrenor, Dario Bonetti, dar si despre nemultumirile jucatorilor.

"Probabil ca maine vom discuta si sa speram ca vom semna un contract. A fost ultimul antrenor care a realizat, a castigat o Cupa si o Supercupa. Chiar daca nu a antrenat in ultimii ani, e in contact cu fotbalul.

Jucatorii s-au plans ca nu au fost bagati in seama, ca nu li s-a dat sanse sa joace. Acum le-am spus: 'A venit sansa voastra, dovediti. Au fost povesti, acum este ceva concret, este randul vostru sa demonstrati'. Nemec, am reziliat contractul, avram si o datorie mare la el. Fabbrini, tot asa, deja e plecat. Am reziliat si cu Fabbrini.

Sper sa vina la sentimente mai bune Anton, Rauta si Achim, tinand cont ca au un contract care trebuie onorat. Nu ne-am inteles nici cu Anton pentru ca este destul de inflexiibil. Sunt patru jucatori cu care cu greu ne putem intelege", a adaugat Muresan.

Danciulescu a vorbit despre o posibila revenire la Dinamo, dar si despre noul antrenor, Bonetti.

"Eu mi-as dori enorm ca problemele financiare, restantele catre jucatori sa fie si ele rezolvate. Asa ar fi corect fata de acesti baieti minunati. Situatia e complicata, nu vad asa o rezolvare pe moment. Nici eu nu stiu ce as face, poate as fi reactionat la fel ca ei. Au renuntat la niste bani, au ramas alaturi de echipa, au salvat echipa, iar acum restantele financiare s-ar putea sa nu si le mai ia, nici asta nu e ok.

Dinamo este casa mea, va fi in continuare. Intotdeauna pentru mine, Dinamo va fi pe primul loc. Ce va fi in viitor, nu stiu.

Bonetti e un antrenor bun, cu care Dinamo a avut performant, sper sa reuseasca si el, sa ii faca pe baieti sa constientizeze de greutatea acestui inceput de sezon. El intotdeauna a fost apropiat de Dinamo.

Ultimele performante cu adevarat notabile, Cupa si Supercupa castigate de Dinamo atunci cand eram si eu jucator, au fost luate in perioada lui. Mult succes, Darios si sa speram ca va fi bine", a spus si Danciulescu.