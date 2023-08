Iuliu Mureșan, răspuns clar și răspicat la acuzele aduse de Gigi Becali

Nemulțumit de penalty-ul dictat în favoarea celor de la UTA Arad, după un presupus henț al lui Pantea, în prima repriză, Gigi Becali consideră că este vorba despre un complot al fraților Kovacs, Istvan și Szabolcs, împotriva celor de la FCSB.

Retras din fotbal de câteva luni, Iuliu Mureșan și-a exprimat părerea despre afirmațiile făcute de patronul vicecampioanei României, dezvăluind că nu este nimic adevărat și că reprezintă doar o scuză în fața insucceselor echipei din ultimii ani.

"În viața mea nu am vândut vreun apartament. Nu e adevărat nimic. Nu am firmă, nu am făcut investiții imobiliare. Nu am vândut și nici nu am de gând să vând.

Este o rivalitate veche între CFR și Gigi Becali, o rivalitate care CFR a câștigat întotdeauna... din 2000 de când am luat clubul. Nu suntem prieteni cu Istvan Kovacs, îl cunosc doar de la distanță. Nici nu știu dacă stă în Cluj. Nici nu știu care ar fi fost problema. Niciodată CFR nu a fost mai avantajată decât FCSB.

Eu zic că a fost penalty la Pantea. Acum problema nu e de arbitru, ci de VAR. Ar trebui să corecteze deciziile. Există probleme de valoare în lotul de arbitri din România, sunt doi-trei care greșesc foarte mult.

CFR a câștigat campionate cu jucătorii, cu antrenorii, d-abia apoi cu patronii și administratorii. Când nu câștigi șapte-opt ani la rând titlu, încerci să dai vina pe alții. Să nu uităm că la FCSB, Gigi face totul. Nu trebuie să cauți explicațiile în ce fac alte echipe", a declarat Iuliu Mureșan, la Digi Sport.

