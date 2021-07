Dinamo are un antrenor nou! Iuliu Muresan: "Am ajuns la un acord verbal cu Dario Bonetti"

Dario Bonetti se intoarce la Dinamo! Directorul executiv al gruparii din "Stefan cel Mare", Iuliu Muresan, a anuntat ca a ajuns la o intelegere verbala cu antrenorul italian.

"Am ajuns la un acord verbal cu Dario Bonetti, un antrenor care cunoaste foarte bine ce inseamna spiritul lui Dinamo, un tehnician respectat de suporteri pentru atasamentul fata de club.

Speram sa putem vorbi din nou de rezultate importante cu Dario Bonetti la conducerea echipei", a afirmat Iuliu Muresan, prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului bucurestean.

Referitor la plecarea lui Dusan Uhrin, oficialul "cainilor" a spus ca a incercat, fara rezultat, sa-l convinga pe ceh sa ramana la echipa.

"Am discutat foarte mult cu Dusan in fiecare zi a acestei saptamani, la fel cum am procedat si cu celalti antrenori de la echipa, cu jucatorii si cu personalul administrativ al bazei de pregatire de la Saftica. Am incercat sa-l conving ca lucrurile se vor schimba in bine cu aceasta reorganizare a clubului, pentru echipa, pentru tot ce inseamna Dinamo!

Nu am reusit sa-i schimb decizia, cred ca luase aceasta hotarare dupa cantonamentul din Turcia.Dusan a anuntat oficial ca renunta si a propus rezilierea contractului fara alte pretentii financiare, acceptata pe cale amiabila impreuna cu administratorul judiciar al clubului.

Nu putem decat sa-i multumim lui Dusan pentru tot ce a realizat la Dinamo intr-un moment complicat in viata echipei si sa-i uram mult succes in cariera.

Dinamo trebuie sa mearga mai departe, timpul nu are rabdare cu noi", a spus Iuliu Muresan.

Pana acum, Dario Bonetti a mai pregatit-o pe Dinamo in doua perioade: iunie-octombrie 2009 si aprilie - noiembrie 2012. Cu italianul pe banca, ros-albii au castigat doua trofee: Cupa Romaniei si Supercupa Romaniei, ambele în 2012.