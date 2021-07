Fotbalistii de la Dinamo nu mai rezista: "As vrea sa cred ca se mai poate salva, dar nu cred!"

Situatia lui Dinamo este din ce in ce mai grea.

Fotbalistii sunt neplatiti de luni bune, iar unii dintre ei nu mai rezista. Antrenorul Dusan Uhrin a cedat deja si a plecat de la echipa, urmand sa fie inlocuit cu Dario Bonetti. Chiar si asa, fotbalistii nu sunt multumiti.

Andrei Radu a asistat la Supercupa Romaniei, de pe Arena Nationala. Internationalul de tineret a comentat, dupa meci, situatia de la echipa:

"La noi e o situatie mai complicata, sa speram ca se vor aseza lucrurile si la noi. Momentan, mi s-au spus numai minciuni si chiar nu stiu ce am de gand. Mi s-au spus minciuni exact cum mi s-au spus in iarna de catre spanioli.

Cu aceleasi minciuni ne-am confruntat si din partea celor care au ramas la club. Domnul Muresan a venit de foarte putin timp si a spus ca incearca sa faca tot posibilul pentru a rezolva situatia.

Sincer, as vrea sa cred ca se mai poate salva, insa in felul in care s-au tratat lucrurile pana acum si jucatorii, nu cred, daca vor continua cu aceeasi atitudine fata de jucatori. Mai ales fata de jucatorii care au luptat sezonul trecut sa salveze echipa de la retrogradare in niste conditii foarte grele.

Este foarte greu sa ne motivam noi, avand in vedere ca n-am primit salariile de 4-5 luni majoritatea. In fiecare zi ne pleaca cate un coleg. Despre asta se vorbeste in vestiar. Noi suntem aratati cu degetul, insa noi ne-am facut treaba in sezonul trecut in niste conditii in care nu stiu cati ar fi reusit sa scape echipa de retrogradare.

Nu am contestat DDB-ul, ei au fost alaturi de noi si le multumim, dar nu cred ca e normal sa fim aratati cu degetul avand in vedere ca am dat totul in niste conditii care nu erau de Liga 1.

Ni s-a spus acest lucru cu insolventa. Mare parte dintre noi am inteles ca nu ne vom lua banii din urma, ceea ce este foarte trist, banii pe care noi i-am muncit, iar pe viitor probabil vom primi primul salariu peste 3 luni. Iarasi, foarte trist, avand in vedere ca nu ne-am luat banii de 5 luni", a spus jucatorul.