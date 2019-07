Sandero 2020, primele IMAGINI OFICIALE. Cum arata noua masina pregatita de Renault, proprietarul Dacia

Sandero se vinde cu sigla Renault in anumite tari precum Rusia si Brazilia.

Renault a prezentat noul Sandero 2020 si este un nou facelift al celui mai bine vandut model de la Dacia in Europa. Noul Sandero are partile din spate si din fata complet revizuite, cu faruri LED in forma de C, grila mai apropiata de Renault decat de Dacia, in timp ce bara din fata primeste un design nou, mai sportiv. Capota a castigat cativa cm si e inclinata catre grila.

Stopurile din spate au adoptat noul design de la Renault, si ele cu semnatura LED. Bara din spate a fost si ea putin modificata fara de modelul actual Sandero.

Sandero 2020, transmisie CVT?

Pe site-ul Renault Brazilia, fotografiile sunt denumite cvt-front si cvt-back, semn ca exista sanse pentru introducerea unei transmisii CVT pe noul Sandero, posibil cutia XTronic a celor de la Nissan. Cifra 1.6 vine de la motorul aspirat SCe care produce 116 cai pe benzina si 118 cai cu etanol, carburant preferat in Brazilia.

Renault Brazilia nu a prezentat imagini cu interiorul pana acum, insa exista sanse mari ca si aici sa existe imbunatatiri majore. Si modelele Stepway si RS 2.0 vor beneficia de acelasi modificari operate de Renault. Renault Sandero va fi produs in fabrica din Curitiba din Brazilia pentru mai multe tari din America de Sud.

Renault pregateste si o noua Dacia Sandero pentru piata europeana si ramane de vazut daca va arata ca cea din Brazilia sau va fi diferita. In mod normal, dupa ani la rand in care s-a vandut foarte bine, Dacia Sandero ar urma sa fie o masina complet noua pentru a mentine interesul ridicat. Pana acum, Sandero a primit un facelift de la aparitia oficiala din 2007.

VEZI IMAGINI CU SANDERO 2020 IN GALERIA FOTO

FULLSCREEN Galerie Foto

/