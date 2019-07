Dacia Sandero 2020, primele imagini OFICIALE! Renault relanseaza Stepway si Logan. MEGA GALERIE FOTO

Dacia/Renault Sandero si Logan se reinventeaza din 2020!

Renault a lansat oficial noile versiuni Sandero, Stepway si Logan pentru piata din America de Sud. Acestea vor fi lansate oficial din 2020 si vin cu modificari importante. In America de Sud, Rusia si anumite parti din asia, modelele Dacia sunt vandute cu sigla Renault. Si Dacia pregateste modele noi pentru 2020.



Dacia/Renault Sandero 2020

Noile modele din America de Sud vin cu materiale mai bune la interior si elemente multimedia imbunatatite. Suport Apple car si Android Auto si un ecran multimedia de 7 inci vin ca dotare standard. La aspectul exterior, cei de la Renault s-au concentrat pe partea de lumini, mai ales in spate. In acest moment nu se stie daca masinile noi vor fi dotate si cu noua cutie automata existenta deja pe Duster. Noile variante de motoare de la Renault de 1.6 litri pe benzina (115 cai) sau 1.0 litri in trei cilindri, dar si 1.5 litri diesel sunt incluse in oferta pentru noile modele Sandero, Stepway si Logan. Pretul pentru piata din America de Sud pentru noul Sandero incepe de la 12,500 de dolari, in timp ce Stepway are pret de pornire la 12,250 de euro.



