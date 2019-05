Dacia electrica, din 2021! Prima imagine cu modelul revolutionar si cat va costa. FOTO

Dacia vrea sa sparta piata masinilor electrice.

Toti producatorii auto se bat pentru viitorul auto, cel al motoarelor electrice. Dacia vrea si ea sa profite si sa vina pe piata cu cel mai ieftin model din lume. Sunt multi care vor un vehicul electric, insa in acest moment nu isi permit, tehnologia fiind mai scumpa decat pentru modelele clasice. Aici Dacia ar urma sa vina cu solutia.

Renault, proprietarul Dacia, detine deja cel mai vandut model electric la ora actuala, Zoe, iar Dacia ar urma sa preia din tehnologia deja existenta.

Francezii au mai lansat un model electric exclusiv pentru piata din China, City K-ZE, cel pe care ar urma sa fie bazat si viitorul model Dacia, scrie caradisiac.com. In China costa 10.000 de euro, europenii ar trebui sa plateasca dublu!



Dacia electrica la 14.000 euro!

Noua Dacia electrica are ca data de lansare 2021 si ar urma sa coste 20.000 de euro. Cu prima de 6000 de euro oferita de stat, Dacia electrica ar costa 14.000 de euro si ar avea un pret imbatabil! Renault Zoe, o masina mini, costa 28.000 de euro in acest moment.

Dacia electrica ar veni sub forma de mini SUV, cu 5 usi, patru scaune, cu capacitatea de incarcare la o priza domestica in 4 ore. Pretul mic vine si cu autonomie destul de mica: 200 km! In echiparea standard ar veni cu navigatie touch screen, aer conditionat si camera video pentru marsarier.

Marea lansare Dacia K-ZE ar urma sa aiba loc in 2021, la Salonul Auto de la Frankfurt, mai scrie sursa citata.

