Meciul cu Ghita trece pe plan secund. Morosanu, mesaj emotionant: "Cand pierdeam un meci, tu imi bandajai ranile"

Catalin Morosanu aniverseaza 17 ani de la casatorie.

In asteptarea negocierilor finale pentru meciul anului cu Daniel Ghita, Catalin Morosanu sarbatoreste 17 ani de casnicie cu sotia sa, Georgiana. Ea este femeia care a fost alaturi de Catalin Morosanu de la inceputul carierei sale, cand locuia intr-un camin din Iasi.

"Ai fost alaturi de mine din prima zi, iar de atunci au trecut 17 ani. Nu aveam sa iti ofer nimic material, faceam impreuna naveta cu trenul, locuiam in caminele de la Vladimirescu si singura distractie pe care ne-o permiteam era sa ne plimbam de mana in Copou.

Cand ti-am povestit despre visul meu, ai fost alaturi de mine din prima clipa. Cand nu aveam nimic, tu aveai grija sa fiu pe drumul bun. Cand ma intorceam obosit de la antrenamente, erai alaturi de mine. Cand pierdeam un meci, tu imi bandajai ranile. Indiferent de timp si timpuri, ai fost in dreapta mea. Mi-ai daruit o comoara, pe Natalis, si m-ai sustinut in fiecare secunda.

Acum, cand am totul, eu sunt in continuare fericit ca te am pe tine. Te iubesc!", e mesajul postat de Morosanu pe Facebook.