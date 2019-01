Pana sa se bata cu Ghita, Morosanu vrea sa fie cel mai tare fermier! "Moartea din Carpati" intra la Ferma, show-ul care incepe la ProTV in februarie: "Bataia cu Ghita depinde de el, nu de mine"

Morosanu a iesit regele junglei, a castigat Dansez pentru tine, iar acum vrea sa fie si cel mai tare fermier. La Ferma, show-ul care incepe la PRO TV in februarie! Cand iese de la ferma, Morosanu vrea sa-l bata pe Ghita.

Morosanu se imparte intre in ring si show-urile care-i provoaca la fel de mare adrenalina. El nu se teme de nimic! E sigur ca se va descurca si in Ferma.



"Eu la tara am facut de la adunat fan, am dat la coasa, am dat la sapa, am pascut vaca, am pascut oile! Am facut tot ce se putea face la munca de la tara. Pentru mine lucrurile astea sunt usoare, pentru mine nu e problema ca trebuie sa muncesc", spune Morosanu.



Rivalul lui Morosanu, Ghita, i-a cerut sa se bata in martie, cand Morosanu are treaba la Ferma.

"Primesc intrebarea asta pe strada de la orice persoana! Nu depinde de mine, depinde de el!", mai spune Morosanu.

De sarbatori, Morosanu a avut o alta lupta grea. Cu cantarul.



"Am 110 kile. M-am ingrasat. Imi e ciuda ca am pus cateva kilograme la burtica, nu imi place deloc. Am mancat 10 sarmale la masa! De obiecei imi pun 10 sarmale", mai spune el.