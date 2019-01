"Printesa razboinica" din cusca e gata sa se ia la tranta cu Morosanu! "Cred ca m-am nascut pregatita pentru asta!"

Diana - Printesa razboinica a Olteniei il va avea adversar pe Morosanu la ferma vedetelor, in februarie la PRO TV.

"Cred ca m-am nascut pregatita pt asta. pe mine trezeste-ma noaptea din somn si pune-ma sa fac ceva nou si sunt pregatita. Stiu ca va fi foarte frig asa ca mi-am indesat foarte multe haine groase", spune Diana Belbita.

Diana va trebui sa lupte pentru mancarea de la Ferma. Luptatoarea e obisnuita cu foamea inainte de cantar.

"Nu imi fac griji ca la ferma o sa sufar de foame, pentru ca sunt deja obisnuita cu asta. Am slabit 9 kg in patru zile. Asta stiu clar", spune ea.

Diana a fugit de sarmale si carnati de sarbatori.

"Eu nu am problema kilogramelor de dupa sarbatori, eu am problema kilogramelor de in general. Eu cred ca m-am nascut cu cateva kilograme in plus", recunoaste ea.