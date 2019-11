Ciobanul Nastase se va bate cu un rus fioros la Iasi: a venit in ring direct de la nunta! Gala e pe 21 noiembrie, la ProX

Ciobanul luptator nu s-a bucurat prea mult de luna de miere. Morosanu l-a chemat iar in ring!

Ciobanul Nastase se va bate cu un rus fioros la Iasi. In septembrie, ciobanul luptator a venit in ring direct de la nunta!



"Gata! Am terminat cu nunta, am trecut la treaba, promit ca o sa fac un meci, cel mai tare meci!", a declarat Bogdan Nastase.

Ciobanul Nastase, Bestia Moldovei si Rambo Lambagiu sunt moldovenii convocati de Morosanu la bataie pe 21 noiembrie la ProX.

AICI GASITI INFORMATII DESPRE GALA SI DESPRE ACHIZITIONAREA BILETELOR