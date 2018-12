Cati bani pot castiga Morosanu si Ghita din meciul anului 2019! Anuntul a fost facut: "La nivelul asta de popularitate, astea sunt sumele"

Catalin Morosanu si Daniel Ghita au intrat intr-un razboi al declaratiilor si al provocarilor. In 2019, ei isi pot rezolva problemele in ring!

Catalin Morosanu vs. Daniel Ghita este cel mai asteptat meci al anului 2019 in kickboxingul romanesc. Cei doi luptatori s-au provocat in ultima luna, iar duelul pare tot mai aproape. Cei doi nu s-au inteles asupra promotiei in care sa se bata, astfel ca pot apela la o solutie de compromis: GLORY.

Promotorul Eduard Irimia, organizator al SuperKombat, a dezvaluit si sumele pe care le-ar putea incasa Morosanu si Ghita din cel mai asteptat meci al anului viitor.

Potrivit lui Irimia, Morosanu si Ghita pot incasa fiecare cate 50.000 de dolari!

"Este un meci in care isi pun la bataie si onoarea, iar cel care va pierde va suferi mult. 100% nu este un meci pe care l-ai pierdut si te mai bati la doua luni distanta. La valoarea reala a acestui meci, la nivelul asta de popularitate, spun ca ambii sportivi merita o bursa de minimum 50.000 dolari pentru fiecare", a spus Irimia.