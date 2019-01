"Hai, sefu', ca nu i-am facut nimic!" Cele mai brutale interventii ale fundasilor, pe care Morosanu si Ghita pot fi gelosi. VIDEO

Fotbalul din ligile inferioare poate fi, cateodata, incadrat la sport full-contact.

"Sunday league football" este un termen britanic care descrie fotbalul jucat duminica, in numeroasele campionate regionale de amatori, de impatimiti care evolueaza de placere doar o data pe saptamana, fara prea mult antrenament, cu o pregatire fizica mai precara si cu burta de bere si, de obicei, dupa ce si-au dedicat timpul unei alte meserii.

Pentru un astfel de campionat mai este folosit si termenul "pub league" pentru ca sunt numeroase echipe formate in baruri, de catre barbati care s-au cunoscut la o bere sau un whiskey si care au hotarat pe loc sa se inscrie in competitie. Desi nivelul sportiv e mult mai slab decat in cazul fotbalistilor profesionisti, care au ca meserie de baza fotbalul, aceste ligi ies mai mereu in evidenta datorita executiilor spectaculoase, a scorurilor neverosimile, dar si a duritatii contactelor fizice, ce amintesc de loviturile din artele martiale.

We all know someone that tackles like this... pic.twitter.com/QJ0POAbBSk — Sunday League FC (@SundayLeagueFC) February 6, 2018

Letting the striker know you're there early on...pic.twitter.com/u5DUjVBnmA — Sunday League FC (@SundayLeagueFC) December 28, 2018

How centre-backs get ready for Sunday League games. pic.twitter.com/ibE1BvL3BB — Sunday League FC (@SundayLeagueFC) December 9, 2018

Team-work at its best. pic.twitter.com/Flbouc5IUW — Sunday League FC (@SundayLeagueFC) November 26, 2018