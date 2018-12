"Hai sa luptam in MARTIE!" BOMBA momentului: SE POATE FACE LUPTA secolului GHITA - Morosanu! Morosanu: "Ma duc direct in el, ii dau KO!" Varianta de ULTIMA ora: unde poate avea loc meciul

Daniel Ghita spune ca e gata in orice moment pentru o lupta cu Morosanu.

Ghita spune ca a renuntat la kickboxing timp de mai multi ani pentru ca nu se mai simtea motivat. Ghita nu vrea sa lupte in galele orgnizate de Catalin Morosanu si cere un 'teren neutru' pentru lupta secolului intre romani.

"Sunt momente in viata cand simti ca nu mai ai ce sa demonstrezi. Eu am facut o pauza din kickboxing. N-am mai simtit, n-am mai avut motivatie. Am vazut ce se intampla in sportul asta si am zis ca trebuie sa le inchid carierele unor oameni care pacalesc sportul. Vreau sa lupt cu Morosanu, in primul rand. Eu lupt si in Glory, n-am nicio problema. In show-ul lui... Daca ii comparam pe Ghita si Morosanu... El n-are nicio performanta care sa ma depaseasca pe mine si pune conditie dupa conditie, eu doar refuz ce zice el. Hai sa luptam in martie! Acum o luna de zile spunea ca are nevoie de 6 luni de pregatire, acum vad ca in iunie vrea. De ce-ti trebuie 8 luni sa te pregatesti de meciul asta? Eu cand l-am sunat nu a raspuns. Nu a venit sa ofere ceva serios, nu s-a anuntat nicio suma", a spus Ghita la Digisport.

Morosanu e gata sa accepte provocarea. E sigur de victorie.

"Cand o sa ma lupt cu Ghita, o sa-i dau KO. Ma duc direct pe el. Daca reusesc sa-i dau KO, o sa fiu cel mai fericit om de pe pamantul asta. O sa ma uit la el, jos, si o sa-i spun: ti-am zis ca asa o sa fie! Putem sa facem 100 000 de euro din bilete, sa zicem. Mai luam 50 000 de la sponsori, sa zicem, ipotetic. Ai apoi productia, sportivii care se lupta in gala, oamenii din staff. Sa vedem pe urma cum impartim banii. Eu gandesc pragmatic. Ne-ar trebui o suma minima de 150 000 - 200 000 de euro. Sunt mutle cheltuieli. Sa zicem ca un buget minim ar fi de 200 000 de euro. Bursele noastre sa fie jumatate din suma, restul pe costuri. Noi putem face promovare si pe urma Daniel se suceste. Am stat si mi-am pus intrebarea: daca eu fac promovarea, vin sponsorii, si ma trezesc ca Daniel al meu nu mai vrea? Se accidenteaza sau se suceste? Daca organizeaza altcineva gala neutra, zice aia, aia si aia si gata, e simplu! Primii pasi i-am facut. Luna iunie, stadionul Oblemenco! Asta e varianta mea. Mi se pare super OK. Singura oferta concreta e a mea, in momentul asta. Sa vedem cati bani vrea fiecare, asta e o chestie destul de greu de negociat", a fost replica lui Morosanu