Ghita a inceput si 2019 in forta! Mesaj devastator pentru Morosanu: "Ai mintit de s-au zguduit Carpatii!"

Anul 2018 s-a incheiat cu o lupta intre Daniel Ghita si Catalin Morosanu. Pe retelele de socializare.

Lupta reala ar putea avea loc in aceasta vara daca cei doi luptatori vor ajunge la un acord. Bursa pentru acest superfight ar fi una record pentru Romania: 50.000 de dolari pentru fiecare dintre cei doi.

Pana atunci, Ghita a continut disputa de la distanta cu Morosanu si a postat un nou mesaj pentru contul sau de Facebook.

"La multi ani, tuturor romanilor! Un an nou Binecuvantat! Multa sanatate, sa va dea Dumnezeu mult noroc si cei plecati peste hotare sa nu uitati ca sunteti fratii nostri si va iubim! Inimile romanilor bat pretutindeni in lume! Avem sapte vieti, sapte inimi…neamul nostru romanesc nu o sa piara niciodata! Ma iertati, ca eu raman Eu si am curajul sa deranjez, pe unii care nu le place sa auda adevarul… Pentru Moropinochhio sa iti aduca 2019 un nas mare in 2018, pentru ca ai mintit mult.. Ai mintit de s-au zguduit Carpatii! Asa e cand te chilotaresti pe bani grei si te deranjeaza adevarul.. Poate urmatoarea lupta o poti face cu Bugs Bunny?", a fost mesajul postat de Daniel Ghita pe contul sau de Facebook.