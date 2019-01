"O sa-l bata cu strigaturi! O sa tipe: AU, NU MAI DA!!!" Declaratie razboinica in conflictul Morosanu - Ghita! Pe cine pariaza Benny

Meciul dintre Morosanu si Ghita ar putea fi evenimentul anului 2019. Cei doi luptatori au trecut de la faza intepaturilor la cea a negocierilor.

Ghita si Morosanu ar putea fi protagonisti in evenimentul anului in kickboxingul romanesc. Cei doi s-au provocat in ultima perioada, iar acum discuta pe seama organizarii meciului. Niciunul dintre ei nu vrea sa renunte la cererile sale.

Benny Adegbuyi spune ca pariaza pe Morosanu in lupta cu Ghita si e convins: "O sa-l bata cu strigaturi".

"El l-a batut pe Ben Saddik acum 5 ani, cand abia se apucase omu' de sport. Eu nu am cum sa lupt cu Ghita. Poate sa se bata Ghita cu Morosanu.

Sigur ca as paria pe Morosanu. Eu zic ca il bate foarte tare. Cu strigaturi il bate. "Au, nu mai da", asa o sa strige. Bine, glumesc acum. Sa vedem daca se face meciul", a spus Benny Adegbuyi.