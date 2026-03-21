Calculele pentru viitorul european al echipei antrenate de Răzvan Lucescu depind de parcursul altor patru formații de pe continent. Deși PAOK Salonic a fost eliminată recent din Europa League de Celta Vigo, miza internă a crescut exponențial. Dacă se impune în campionat, gruparea din Salonic poate evita preliminariile din vară și poate încasa o sumă care depășește 35 de milioane de euro.

Rivalii lui Lucescu pentru „biletul de aur”

Pentru a beneficia de regula de „rebalancing” (reechilibrare) a locurilor lăsate libere de deținătoarea trofeului Champions League, PAOK trebuie să fie campioana cu cel mai bun coeficient dintre cele care nu au loc asigurat direct. În acest moment, grecii sunt pe locul 6 în această ierarhie.

„Planul este simplu în teorie, dar complicat în practică: PAOK țintește să-i depășească pe cei cinci care se află deasupra sa. Rangers, Șahtior Donețk, Ferencvaros, Midtjylland: aceste patru echipe sunt marii inamici. Pentru ca Răzvan Lucescu să poată zâmbi la final, niciuna dintre acestea nu trebuie să câștige campionatul în țara sa! Miza câștigării SuperLigii nu a fost niciodată mai mare. Într-o egalitate triplă cu Olympiakos și AEK, campioana Greciei își asigură – în cel mai rău caz – prezența în playoff-ul celei mai importante competiții”, au scris cei de la Sportdog.

Situația în ligile europene care interesează Salonicul este următoarea:

Scoția: Hearts conduce surprinzător (63 puncte), urmată de Celtic (61) și Rangers (60).

Ucraina: Șahtior are un avans de 3 puncte față de LNZ Cherkasy, cu 10 etape înainte de final.

Danemarca: Midtjylland se află la 5 puncte în spatele liderului.

Ungaria: Ferencvaros ocupă locul secund, la un singur punct de Gyor.

„Calificarea directă în faza ligii nu oferă doar glorie, ci și un bonus care depășește 30-35 de milioane de euro imediat. În plus, echipa scapă de procesul de uzură al preliminariilor din plină vară, permițând o planificare liniștită pentru noul sezon. PAOK joacă acum pe cinci stadioane simultan. Este prima dată când campionatul elen este legat atât de direct de soarta echipelor Midtjylland și Ferencvaros. Lucescu știe că cheia este în Toumba, dar o rugăciune ca Șahtior să piardă titlul nu strică niciodată”, a mai transmis sursa citată.