LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, Real Madrid și Bayern Munchen se întâlnesc în prima ”finală” din sferturile Champions League.

Meciul tur se joacă pe ”Estadio Bernabeu”, așa cum se numește acum oficial stadionul madrilenilor.

Kylian Mbappe ”a venit aici pentru astfel de meciuri”, spune Alvaro Arbeloa

Antrenorul lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a declarat luni că superstarul francez Kylian Mbappe a venit pentru a străluci "în astfel meciuri", relatează AFP.

"Mbappe? Este clar că are calităţi distincte de cele ale lui Brahim (n.r. - Diaz), aşa că va trebui să jucăm diferit. Dar sunt încântat că am această problemă: să am jucători mari la dispoziţie, printre care Mbappe, ce a venit la Real Madrid pentru a juca meciuri precum cel de mâine", a declarat Arbeloa într-o conferinţă de presă.

"Sunt convins că îl vom vedea la cel mai bun nivel al său şi că va trage după el echipa aşa cum a făcut-o întotdeauna", a continuat el despre atacantul francez, care a foarte criticat înainte de această confruntare crucială, după ce tocmai a revenit ca titular în înfrângerea de sâmbătă de la Mallorca (1-2).

Harry Kane a participat la antrenamentul lui Bayern dinaintea duelului cu Real Madrid

Atacantul Harry Kane s-a antrenat normal, luni, alături de coechipierii săi de la Bayern Munchen, la ultima sesiune de antrenament dinaintea meciului cu Real Madrid.

Kane a ratat meciul de sâmbătă cu Freiburg (3-2) din Bundesliga, din cauza unei probleme la gleznă, dar se aşteaptă să fie apt pentru confruntarea din Spania.

În afara portarului Sven Ulreich, cu leziune musculară, toţi ceilalţi jucători au participat la sesiunea de pregătire, a precizat clubul bavarez.

Cele două echipe s-au întâlnit ultima dată în 2024, în semifinale, când Real Madrid s-a impus cu 2-1 la Munchen şi a remizat 2-2 acasă. Bavarezii nu i-au mai învins pe spanioli din din 2012.

Programul sferturilor de finală UCL (meciurile tur)

Marți, ora 22:00

Real Madrid - Bayern Munchen

Sporting Lisabona - Arsenal

Miercuri, ora 22:00

FC Barcelona - Atletico Madrid

Paris Saint-Germain - Liverpool

* Meciurile retur se joacă pe 14 și 15 aprilie