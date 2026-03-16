Pep Guardiola a luat decizia surprinzătoare de a le acorda jucătorilor săi o zi liberă luni, înaintea manşei retur a optimilor de finală din Liga Campionilor, dintre Manchester City şi Real Madrid.

După ce au fost învinşi cu 3-0 în prima manşă din Spania, „Citizens” au nevoie de o revenire uriaşă pentru a ajunge în sferturile de finală. Şi, în acest scop, antrenorul spaniol a făcut alegerea neobişnuită de a paria pe regenerarea moralului jucătorilor săi, acordându-le o zi liberă.

Această decizie contrazice regulamentele UEFA, care impun cluburilor să deschidă sesiunile de antrenament dinaintea meciurilor pentru mass-media.

Clubul englez trebuie acum să găsească alternative pentru a permite presei să urmărească cel puţin 15 minute din pregătirea echipei.

Sâmbătă, Manchester City a remizat în deplasare cu West Ham, scor 1-1, şi se află acum la nouă puncte în spatele liderului Premier League, Arsenal. A doua zi după meci, echipa a ţinut o sesiune de recuperare, potrivit Manchester Evening News.

Jucătorii se vor reuni marţi. Nu este prima dată când antrenorul catalan adoptă această abordare. A făcut acelaşi lucru şi în noiembrie, înaintea unui meci împotriva lui Dortmund (4-1), programat la trei zile după un meci din Premier League împotriva lui Bournemouth.

Manchester City mai este implicată în alte două competiţii: finala Cupei Ligii împotriva lui Arsenal, duminică, şi sferturile de finală ale Cupei Angliei împotriva lui Liverpool, după pauza internaţională. În timp ce jucătorii săi sunt scutiţi de la antrenamente luni, Pep Guardiola este la datorie, susţinând conferinţa de presă obligatorie de dinaintea meciului. Lui i se alătură Bernardo Silva, căruia i s-a refuzat o zi întreagă liberă.

