Madrilenii reprezintă cea mai titrată echipă din istoria competiției (15 trofee), în timp ce bavarezii se numără printre principalii favoriți pentru un triumf în stagiunea curentă.

Kylian Mbappe, mesaj înainte de Real Madrid - Bayern Munchen

Kylian Mbappe (27 de ani), golgheterul „Los Blancos”, a vorbit despre duelul dintre cei doi giganți ai Europei. Starul francez a apreciat-o pe Bayern drept cea mai în formă echipă din Europa. Cu toate acestea, Mbappe s-a arătat încrezător că Real Madrid este formația care îi poate opri pe bavarezi.

„Vom juca împotriva lui Bayern, care cred că este cea mai în formă echipă din Europa în acest moment. Dar dacă există o echipă care poate învinge un astfel de tip de echipă, aceea este Real Madrid”, a transmis Kylian Mbappe, potrivit Marca.

Kylian Mbappe, fără menajamente

Mbappe a negat, de asemenea, că se va menaja pentru ultima parte din sezon pentru a fi apt la Campionatul Mondial din 2026, organizat în SUA, Canada și Mexic.

„În Spania sunt puțin îngrijorați că nu voi juca. Cred că voi merge direct la Campionatul Mondial. Cel mai bun mod de a ajunge la Campionatul Mondial în formă maximă este să câștigi totul cu Real Madrid. Suntem încă implicați în cele două competiții rămase, La Liga și Liga Campionilor”, a adăugat Mbappe.