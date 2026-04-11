Bayern Munchen a pus punct speculațiilor legate de plecarea lui Michael Olise, după ce Real Madrid a pregătit o ofertă uriașă.

Extrema franceză traversează cel mai bun sezon al carierei și a devenit una dintre principalele ținte ale „galacticilor”.

Evoluțiile sale au atras atenția conducerii madrilene, în frunte cu Florentino Perez, după cum Sport.ro v-a arătat aici.

„Nu există nicio șansă”

Deși în presa internațională s-a vorbit despre o ofertă totală de până la 165 de milioane de euro, bavarezii au reacționat ferm. Directorul sportiv Max Eberl a respins categoric orice posibilitate de transfer.

„Nu, pur și simplu nu. Nu există nici cea mai mică șansă să îl lăsăm să plece. Avem un proiect pe termen lung, iar Michael se simte foarte bine aici”, a declarat oficialul lui Bayern.

Michael Olise impresionează în actuala stagiune, cu 16 goluri și 29 de pase decisive în 41 de meciuri, cifre care îl plasează printre cei mai eficienți jucători din Europa.

Evaluat la 140 de milioane de euro, francezul are contract cu Bayern Munchen până în 2029 și nu are clauză de reziliere, ceea ce le oferă nemților o poziție de forță în negocieri.