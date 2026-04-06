Barcelona - Atletico Madrid, duel contând pentru manșa tur din sferturile Ligii Campionilor, este programat să se desfășoare miercuri, pe 8 aprilie, de la ora 22:00.

Vestea proastă primită de Barcelona

Catalanii au primit o veste proastă înaintea confruntării; nu se vor putea baza pe Frenkie de Jong (28 de ani), al doilea căpitan.

Accidentarea pe care a suferit-o olandezul este mult mai gravă decât se credea inițial, astfel că de Jong nu va fi refăcut la timp pentru meciul contra lui Atletico, notează Sport.es.

Frenkie de Jong s-ar putea întoarce pe teren abia pe 11 aprilie, la derby-ul Cataloniei cu Espanyol de pe Camp Nou.

Polivalentul Eric Garcia ar putea fi folosit de Hansi Flick contra madrilenilor pe postul de „închizător”, ocupat de Frenkie de Jong.

Ghinionistul s-a accidentat la un antrenament

Frenkie de Jong s-a accidentat pe parcursul ultimului antrenament organizat, în cursul zilei de 26 februarie, de Hansi Flick la Barcelona.

Mijlocașul central olandez în vârstă de 28 de ani a fost nevoit să părăsească sesiunea, după ce a simțit un disconfort semnificativ.

De Jong a suferit o accidentare în zona mușchilor ischiogambieri.