Gennaro Gatuso a semnat și va antrena în Serie A

Gennaro Gattuso a fost numit marţi antrenor al lui Lazio Roma, înlocuindu-l pe Maurizo Sarri, la trei luni după eşecul său răsunător cu naţionala de fotbal a Italiei, care a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026, informează AFP.

"Lazio anunţă că l-a numit pe Gennaro Gattuso în funcţia de antrenor principal al primei echipe. Clubul îl întâmpină pe noul antrenor cu satisfacţie, convins că experienţa, profesionalismul şi determinarea sa vor contribui la atingerea obiectivelor sale sportive", a indicat Lazio într-un comunicat.

Gattuso, în vârstă de 48 de ani, se va întoarce în Serie A, unde a fost, ca jucător, o figură proeminentă în tricoul lui AC Milan între 1999 şi 2012, câştigând două titluri de campion al Italiei (2004, 2011) şi două Ligi ale Campionilor (2003, 2007).

Cariera sa de antrenor nu a atins încă aceleaşi culmi: campionul mondial din 2006 cu Squadra Azzurra le-a antrenat, printre altele, pe Milan, între noiembrie 2017 şi mai 2019, Napoli, între decembrie 2021 şi mai 2023, şi Marseille, din septembrie 2023 până în februarie 2024.

Gattuso a fost numit apoi selecţioner al Italiei, cu şase victorii în şapte meciuri în preliminariile Cupei Mondiale 2026, înainte de o teribilă dezamăgire în finala play-off-ului european împotriva Bosniei-Herţegovina (1-1 după prelungiri, 1-4 la lovituri de departajare) pe 31 martie, La Nazionale ratând pentru a treia oară consecutiv calificarea la Cupa Mondială. În urma acestei situaţii, el a demisionat din funcţia de selecţioner al echipei naţionale, pe care o deţinea din iunie 2025.

Gattuso, cunoscut ca jucător pentru agresivitatea sa şi dorinţa de a câştiga, va prelua frâiele unui club care a pierdut contactul cu echipele de top din Serie A. Lazio a terminat pe locul 9 în ultima ediţie de Serie A şi nu a lăsat o impresie prea bună în finala Cupei Italiei, pierdută împotriva lui Inter Milano.

Suporterii săi au boicotat mai multe meciuri de acasă pentru a protesta faţă de lipsa de ambiţie şi investiţii financiare a preşedintelui şi proprietarului Claudio Lotito.

Din 2024, Lazio şi-a schimbat de trei ori antrenorul, cu Marco Baroni (2024-25), Maurizio Sarri, care a revenit pentru un sezon după ce a părăsit clubul în 2024, şi acum Gattuso.

În perioada verii, în Italia există un vals al antrenorilor. Pe lângă Lazio, Napoli, AC Milan, Bologna, Atalanta (care l-a adus pe Sarri), Fiorentina şi Sassuolo îşi schimbă sau şi-au schimbat deja antrenorii, scrie Agerpres.