Haos total in apararea de milioane a lui Manchester United! Echipa lui Solskjaer a primit doua goluri dupa erori mari in aparare! Scor surprinzator la Istanbul

Manchester a jucat la Istanbul impotriva lui Basaksehir in etapa a treia a grupei H din UEFA Champions League.

Demba Ba a deschis scorul pentru campioana Turciei in minutul 13 dupa o faza in care apararea echipei antrenata de Ole Gunnar Solskjaer a fost prinsa mult prea avansata. Dupa o faza in care United a dus foarte multi oameni in preajma careului advers, tucii au recuperat mingea, iar Edin Visca a trimis o minge de urmarire pentru Demba Ba, care a scapat de la jumatatea terenului singur cu portarul Henderson si l-a executat pe acesta cu un sut cu piciorul drept.

GOL | Medipol Başakşehir 1-0 Manchester United 13' Demba ba #UCL

In minutul 40 a venit randul lui Edin Visca sa profite de o greseala mare a baietilor lui Solskjaer. Juan Mata a pierdut foarte usor o minge la mijlocul terenului in fata lui Deniz Turuc, iar acesta i-a pasat bosniacului, care nu i-a dat nicio sansa lui Dean Henderson.

GOL | Medipol Başakşehir 2-0 Manchester United 41' Edin Visca #UCL

Pana la pauza insa, Manchester United a reusit sa reduca din diferenta printr-o reusita frumoasa a lui Anthony Martial, dupa o centrare foarte buna a lui Luke Shaw.

Goal! Beautiful header by Anthony Martial. Great cross by Shaw Basaksehir 2:1 Manchester United #UCL

pic.twitter.com/zH64FA8SoX — FTTV World (@FTTV20) November 4, 2020