Bayern München va juca fără Luis Diaz în meciul din Liga Campionilor cu Arsenal, săptămâna viitoare, după ce atacantul a primit o suspendare de trei meciuri pentru cartonașul roșu încasat împotriva lui Paris Saint-Germain.

Luis Diaz, sancționat pentru intrarea teribilă asupra lui Achraf Hakimi

Diaz a marcat de două ori în victoria lui Bayern cu 2-1 asupra campioanei Europei, PSG, pe 4 noiembrie, dar a fost eliminat pentru o intrare periculoasă asupra lui Achraf Hakimi cu puțin timp înainte de pauză.

Intrarea l-a lăsat pe marocanul Hakimi cu o entorsă gravă la glezna stângă și de atunci nu a mai jucat.

UEFA a considerat gestul lui Diaz drept „joc dur și serios” și l-a suspendat pe columbian timp de trei meciuri, după cum informează BBC.

El va rata deplasarea la Arsenal din 26 noiembrie, precum și meciurile de acasă împotriva lui Sporting și Union Saint-Gilloise din 9 decembrie, respectiv 21 ianuarie.

Vineri, antrenorul celor de la Bayern Munchen, Vincent Kompany, a declarat că se așteaptă ca Diaz să primească o suspendare de un meci.

Bayern Munchen, lidera grupei unice din Liga Campionilor

Bayern este în fruntea clasamentului Ligii Campionilor cu 12 puncte după patru meciuri, devansând Arsenal și Inter Milano la golaveraj.

Diaz a marcat trei goluri în patru meciuri din Liga Campionilor pentru Bayern în acest sezon, după ce a venit de la Liverpool în vară. De asemenea, el a marcat de șase ori în 10 meciuri din Bundesliga.

