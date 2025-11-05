Antrenorul Luis Enrique și-a exprimat dezamăgirea cu privire la desfășurarea de forțe din partida PSG - Bayern Munchen 1-2, din etapa a patra a grupei unice din Liga Campionilor.

Luis Enrique, dezamăgit de felul în care s-au prezentat elevii săi

Enrique și-a criticat elevii pentru că le-au oferit prea multe cadouri bavarezilor. În același timp, tehnicianul iberic a admis că ar fi putut să gestioneze mai bine situația jucătorilor recuperați.

El a fost nevoit să îi înlocuiască la pauză pe Ousmane Dembele și Achraf Hakimi, accidentați într-o primă parte a sezonului în care fotbaliștii de la PSG au avut mai multe probleme medicale.

Enrique, un antrenor critic și autocritic

„Când a fost 11 contra 11 nu a existat nicio îndoială. Desigur, ne-au fost superiori în prima repriză. Au creat mai multe ocazii și le-am oferit niște cadouri frumoase în prima repriză.

Când oferi astfel de cadouri unor astfel de jucători, ei marchează. Nu inventez nicio scuză, este responsabilitatea noastră să ne descurcăm mai bine.

Nu am o explicație, așa e. Am oferit mai multe cadouri. Au marcat două goluri, dar puteau marca patru. Sunt dezamăgit să văd asta pentru că mă așteptam să văd un nivel mai bun.

Când recuperezi jucători accidentați, aceștia nu sunt în formă maximă. Este ceva ce ar trebui să gestionez mult mai bine ca antrenor, având în vedere toată experiența mea”, a declarat Luis Enrique, după finalul partidei PSG - Bayern 1-2, citat de către ESPN.

PSG a fost învinsă pe teren propriu de Bayern Munchen, scor 1-2. Luis Diaz a semnat o „dublă” în minutele 4 și 32. Tot Diaz a fost eliminat în al treilea minut din prelungirile primei reprize. Chiar și așa, parizienii au înscris doar o singură dată prin Joao Neves (74').

