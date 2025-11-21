Mikel Arteta, antrenorul grupării Arsenal Londra, a anunțat că fundașul „tunarilor” Gabriel (27 de ani) va fi indisponibil în următoarele săptămâni, după ce a suferit o accidentare la coapsă la naționala Braziliei.

Arsenal, nevoită să se descurce fără Gabriel

Stoperul a șchiopătat din cauza unui disconfort vizibil în timpul amicalului Brazilia - Senegal 2-0.

Fundașul central s-a aflat într-o formă fantastică pentru „tunari”. Brazilianul a fost o piesă-cheie a unei defensive care a primit doar cinci goluri în campionat până acum în acest sezon. Arsenal a căpătat astfel un avans de patru puncte în fruntea clasamentului față de Manchester City, principala urmăritoare.

„Gabi va lipsi timp de câteva săptămâni”, a spus Arteta, care a adăugat că fundașul va face o altă verificare miercurea viitoare, ceea ce ar trebui să ofere un interval mai clar cu privire la durata absenței sale.

Variantele lui Arteta

Piero Hincapie și Cristhian Mosquera se luptă pentru a-l înlocui pe Gabriel în meciul dintre Arsenal și Tottenham, duminică. Derby-ul nord-londonez de pe Emirates va fi transmis în exclusivitate de către VOYO, de la ora 18:30.

„Este în mod clar o lovitură pentru că el este liderul nostru în linia defensivă și pentru mine nu este niciodată un lucru pozitiv o astfel de absență”, a adăugat Arteta, conform BBC.

Tehnicianul a precizat ulterior: „Lucrul bun este că avem opțiuni foarte bune și oamenii trebuie să se ridice acum și să-și facă treaba”.

Gabriel, transferat de la Lille în 2020 pentru 23,1 milioane de lire sterline, a fost titular în toate cele 11 meciuri ale lui Arsenal din Premier League în acest sezon.

Situația celorlalți accidentați de la Arsenal

Fundașul Riccardo Califiori, accidentat și el la naționala Italiei, este și el incert pentru derby-ul din nordul Londrei.

Italianul nu s-a antrenat încă de la întoarcerea la Londra. Arteta a subliniat însă că urmează o sesiune de antrenament în care va verifica situația lui Califiori: „Nu s-a antrenat încă. Mâine avem o altă sesiune de antrenament, să vedem cum se simte”.



Atacantul suedez Viktor Gyokeres rămâne indisponibil din cauza unei probleme la mușchii ischiogambieri.

