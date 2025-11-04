De Emanoil Ursache

Manuel Neuer (39 de ani), portarul și căpitanul celor de la Bayern Munchen, a transmis un mesaj ferm înaintea duelului cu PSG. Bavarezii îi vor înfrunta pe francezi pe „Parc des Princes” astăzi, de la ora 22:00, într-o partidă contând pentru etapa a patra din grupa unică a Ligii Campionilor.

Veteranul lui Bayern a anunțat că el și coechipierii săi sunt pregătiți să le facă rău, în sens fotbalistic, elevilor lui Luis Enrique. Bavarezii sunt, de asemenea, nerăbdători să înfrunte din nou câștigătoarea Ligii Campionilor din stagiunea precedentă, potrivit liderului lor. Cei doi giganți s-au duelat ultima oară în vară, la Campionatul Mondial al Cluburilor, când PSG s-a impus cu 2-0.

Manuel Neuer, războinic înainte de PSG – Bayern Munchen

„Suntem concentrați. Am avut o prestație excelentă în această vară, chiar dacă nu am putut câștiga. Sezonul a început fantastic (n.r.- 15 victorii în 15 meciuri). Ne vom arăta calitatea. Suntem nerăbdători să jucăm împotriva campioanei Europei.

E imposibil de spus cine e favorita. Totul se va reduce la detalii, dar și la abilitățile individuale. Trebuie să ne concentrăm pe propriul joc. Ambelor echipe le place posesia. Trebuie neapărat să fim foarte atenți. Sunt adversari rapizi și foarte puternici, dar vrem să le facem rău.

Vrem să ne testăm împotriva celor mai buni. E prestigios să jucăm aici. E minunat să venim aici. O victorie ar fi o șansă de a arăta că suntem o forță care trebuie să fie luată în considerare în Europa”, a declarat Manuel Neuer, citat de către publicația franceză L'Equipe.

Campionul mondial cu Germania în 2014 a adăugat: „Nu suntem intimidați. Ne place să jucăm împotriva lui PSG. Este o echipă foarte puternică. Antrenorul (n.r.- Luis Enrique), la fel. Au câștigat Liga Campionilor, fără îndoială, sunt un pericol. Au jucători cu talente individuale considerabile și de foarte mare calitate”.

Reacția lui Manuel Neuer cu privire la retragerea sa

Întrebat despre o potențială retragere din cariera de fotbalist profesionist, Manuel Neuer a evitat ofere un răspuns punctual: „Vorbim despre acest subiect în fiecare zi. Sunt relaxat. Important este cum mă simt. Îmi acord timp. Trebuie să mă mențin în formă. Sunt o mulțime de detalii care vor juca un rol. Este o chestiune de condiție fizică, de sentiment. Este mult prea devreme să răspund la această întrebare”.