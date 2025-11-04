Luis Diaz, cumpărat în această vară de la Liverpool, a reușit o dublă pentru Bayern. Columbianul a marcat în minutele 4 și 32, însă a fost eliminat în prelungirile primei reprize, după un fault foarte dur.

Luis Diaz, eliminat în PSG - Bayern după un fault dur asupra lui Achraf Hakimi



În minutul 45+3, la o fază din marginea terenului, Luis Diaz a încercat să îl prindă din urmă pe Achraf Hakimi și a făcut o alunecare cu ambele picioare înainte, prinzându-i urât glezna adversarului.



Diaz a văzut inițial doar cartonașul galben din partea arbitrului italian Maurizio Mariani, dar VAR-ul a intervenit, iar columbianul lui Bayern a fost eliminat direct.



Achraf Hakimi a izbucnit în lacrimi după ce a fost faultat de Luis Diaz, iar jucătorul lui PSG nu a mai putut continua partida.



"Atac absolut oribil al lui Luis Diaz asupra lui Achraf Hakimi", au titrat francezii de la Canal Plus.

